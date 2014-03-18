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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 02:19 BJT

金属期市：期铜持稳，因对中国铜融资交易可能出脱的担忧缓和

* 对中国融资交易出脱的忧虑减退，但仍担忧需求疲弱

* 数据显示大量铜流入安特卫普仓库

* 供应忧虑推高期镍价格升2%

路透伦敦3月18日 - 期铜周二持稳，因对中国铜融资交易可能出脱的担忧缓和，但对中国经济持续放缓的忧虑犹存，且限制期铜价格涨幅。

中国是全球最大的铜消费国，在每月进口的铜中，至少一半是中国交易商将铜作为美元贷款的抵押品，他们在中国市场卖出铜，将借来的钱投资在诸如房地产等资产。

中国首起债券违约引发市场忧虑。但这忧虑缓解，因分析师表示，鲜有迹象显示在中国有大规模实货铜卖出。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,483美元，较周一收盘仅小升0.1%，稍早高见6,570美元，此为3月11日来最高。

该合约在3月12日触及2010年7月来最低的6,376.25美元。

“我们看到上周左右市场严重超卖，而市场的忧虑有所减退，期铜现水平应该是价格的底部，”法国兴业分析师Robin Bhar说，“但显然期铜的任何涨势将受到忧虑中国经济放缓所限。”

LME周二数据显示，比利时安特卫普LME注册仓库有20,675吨铜流入。

Bhar说，流入铜可能和需求不足没有关系。“我认为这是一次性的流入，可能是一名空头投资人决定交割，我认为这是最大的可能性，”他说。

LME三个月期镍 在11个月以来首次升穿16,000美元。期镍收报16,190美元，较周一收盘大涨约2%，盘中触及4月中来最高。

期镍走强，受供应忧虑支撑，因印尼实施矿石出口禁令。

世界银行周二警告，印尼矿石出口禁令将冲击该国贸易和政府收入，且打击投资人对印尼本已疲弱的信心。

期锡 收报23,170美元，较周一升0.85%，期铅 涨0.5%，收报2,069.50美元。期锌 升0.7%，报1,979美元。期铝 涨0.7%，报1,736美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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