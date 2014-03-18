金属期市：期铜持稳，因对中国铜融资交易可能出脱的担忧缓和

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
* 对中国融资交易出脱的忧虑减退，但仍担忧需求疲弱
* 数据显示大量铜流入安特卫普仓库
* 供应忧虑推高期镍价格升2%
路透伦敦3月18日 - 期铜周二持稳，因对中国铜融资交易可能出脱的担忧缓和，但对中国经济持续放缓的忧虑犹存，且限制期铜价格涨幅。
中国是全球最大的铜消费国，在每月进口的铜中，至少一半是中国交易商将铜作为美元贷款的抵押品，他们在中国市场卖出铜，将借来的钱投资在诸如房地产等资产。
中国首起债券违约引发市场忧虑。但这忧虑缓解，因分析师表示，鲜有迹象显示在中国有大规模实货铜卖出。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,483美元，较周一收盘仅小升0.1%，稍早高见6,570美元，此为3月11日来最高。
该合约在3月12日触及2010年7月来最低的6,376.25美元。
“我们看到上周左右市场严重超卖，而市场的忧虑有所减退，期铜现水平应该是价格的底部，”法国兴业分析师Robin Bhar说，“但显然期铜的任何涨势将受到忧虑中国经济放缓所限。”
LME周二数据显示，比利时安特卫普LME注册仓库有20,675吨铜流入。
Bhar说，流入铜可能和需求不足没有关系。“我认为这是一次性的流入，可能是一名空头投资人决定交割，我认为这是最大的可能性，”他说。
LME三个月期镍 在11个月以来首次升穿16,000美元。期镍收报16,190美元，较周一收盘大涨约2%，盘中触及4月中来最高。
期镍走强，受供应忧虑支撑，因印尼实施矿石出口禁令。
世界银行周二警告，印尼矿石出口禁令将冲击该国贸易和政府收入，且打击投资人对印尼本已疲弱的信心。
期锡 收报23,170美元，较周一升0.85%，期铅 涨0.5%，收报2,069.50美元。期锌 升0.7%，报1,979美元。期铝 涨0.7%，报1,736美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 李军)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作