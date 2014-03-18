版本:
中国
债券 | 2014年 3月 19日 星期三 02:34 BJT

拉美汇市：多数拉美货币上涨，因风险意愿增强

路透圣保罗3月18日 - 多数拉美货币周二上涨，因风险意愿增强。俄罗斯总统普京周二表示，没有打算占据克里米亚以外的乌克兰其他地区，他的讲话令市场的忧虑缓和。

智利披索兑美元 扭转早盘跌势走强。墨西哥披索兑美元和周一收盘几无变动。

巴西雷亚尔兑美元 上涨约0.5%，此前巴西利率期货收益率微幅上升，此前巴西央行总裁Alexandre Tombini在参议院听证会上表示，央行应该采取行动，抑制近期食物价格上升的影响。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐