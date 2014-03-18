纽约期市：ICE可可从两年半高位回落，咖啡期货小升

路透纽约/伦敦3月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二从上日触及的两年半高位回落，因锁定获利，阿拉比卡咖啡小升，因投机者重新买入及投资人仍忧虑巴西干旱对作物的损害程度。

ICE原糖期货周二在交投震荡中小升，在需求疲弱和愈发预期供应减少两项因素之间拉锯。

汤森路透初步数据显示，所有软商品市场的成交量低于均值。

ICE指标5月阿拉比卡咖啡期货 小升0.15美分，或0.08%，收报每磅1.9155美元，上周触及两年高位2.0975美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 跌24美元，或1.1%，收报每吨2,135美元，继续从上周触及的17个月高位2,218美元下滑。

ICE-5月可可期货 下滑16美元，或0.5%，收报3,014美元。近月合约周一触及3,039美元的两年半高位。

“市场没有升穿昨日高位，就看到一些锁定获利，”RJO Futures的Hector Galvan说。

Liffe-7月可可期货 持平在1,893英镑，此前汇率相关的买盘提振可可涨至1,896英镑的合约高位，此为次月合约自2011年9月来最高。

ICE-5月原糖 合约小升0.09美分或0.5%，收报17.14美分。Liffe-5月白糖期货 收高2.60美元或0.6%，报456.10美元。(完)

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