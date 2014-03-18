纽约期市：ICE可可从两年半高位回落，咖啡期货小升

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
路透纽约/伦敦3月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二从上日触及的两年半高位回落，因锁定获利，阿拉比卡咖啡小升，因投机者重新买入及投资人仍忧虑巴西干旱对作物的损害程度。
ICE原糖期货周二在交投震荡中小升，在需求疲弱和愈发预期供应减少两项因素之间拉锯。
汤森路透初步数据显示，所有软商品市场的成交量低于均值。
ICE指标5月阿拉比卡咖啡期货 小升0.15美分，或0.08%，收报每磅1.9155美元，上周触及两年高位2.0975美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡 跌24美元，或1.1%，收报每吨2,135美元，继续从上周触及的17个月高位2,218美元下滑。
ICE-5月可可期货 下滑16美元，或0.5%，收报3,014美元。近月合约周一触及3,039美元的两年半高位。
“市场没有升穿昨日高位，就看到一些锁定获利，”RJO Futures的Hector Galvan说。
Liffe-7月可可期货 持平在1,893英镑，此前汇率相关的买盘提振可可涨至1,896英镑的合约高位，此为次月合约自2011年9月来最高。
ICE-5月原糖 合约小升0.09美分或0.5%，收报17.14美分。Liffe-5月白糖期货 收高2.60美元或0.6%，报456.10美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。