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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术因素和美国大平原乾燥

路透3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商表示，因技术性买入和担忧美国大平原南部作物生长状况持续恶化。

CBOT-5月小麦在上日交投区间之内交投。

在最新标购中，全球最大小麦进口国埃及除购买俄罗斯和罗马尼亚小麦外，还买入了一船美国软红冬麦，消息支撑美国小麦期货。

埃及GASC买入6万吨俄罗斯小麦，5.5万吨美国软红冬麦和6万吨罗马尼亚小麦。

美国农业部周一稍晚公布的上周各州份作物报告显示，因天气干燥，堪萨斯州、俄克拉荷马州和德州的小麦生长优良率下降，且一名农学家称萨斯州部份地区的小麦被冻伤。

CBOT-5月小麦 收高18美分，报6.92-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,903口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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