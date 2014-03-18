版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.55%，Nasdaq指数大涨1.25%

路透纽约3月18日 - 美国股市周二连续第二日攀升，标普500指数距离纪录高位只差几点，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰紧张局势可能升级的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升88.97点，或0.55%，至16,336.19点；标准普尔500指数 上涨13.42点，或0.72%，至1,872.25点；Nasdaq指数 上升53.364点，或1.25%，至4,333.313点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐