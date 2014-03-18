美国股市：道琼工业指数收高0.55%，Nasdaq指数大涨1.25%

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
路透纽约3月18日 - 美国股市周二连续第二日攀升，标普500指数距离纪录高位只差几点，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰紧张局势可能升级的忧虑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升88.97点，或0.55%，至16,336.19点；标准普尔500指数 上涨13.42点，或0.72%，至1,872.25点；Nasdaq指数 上升53.364点，或1.25%，至4,333.313点。(完)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。