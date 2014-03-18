美股盘后：甲骨文公布业绩后股价大跌6.1%

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透3月18日 - 甲骨文 周二在美股盘后交易中大跌6.1%，此前公司公布业绩。
甲骨文公布第三季非GAAP每股盈余0.68美元，GAAP为每股盈余0.56美元。营收为93亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期甲骨文第三季每股盈余为0.70美元，营收为93.6亿美元。(完)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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