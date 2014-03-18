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中国财经报道 | 2014年 3月 19日 星期三 04:39 BJT

美股盘后：甲骨文公布业绩后股价大跌6.1%

路透3月18日 - 甲骨文 周二在美股盘后交易中大跌6.1%，此前公司公布业绩。

甲骨文公布第三季非GAAP每股盈余0.68美元，GAAP为每股盈余0.56美元。营收为93亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期甲骨文第三季每股盈余为0.70美元，营收为93.6亿美元。(完)
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