美股盘后：甲骨文公布业绩后股价大跌6.1%

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人

路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。