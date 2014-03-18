美国股市：受乌克兰忧虑缓解提振连涨第二日，科技股领涨

* 普京向议会表示不打算占领乌克兰其他地区

* 关注正在进行的为期两天的美联储政策会议

* 微软股价上涨，自2000年来首次迫近40美元

* 道指升0.6%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数升1.3%

路透纽约3月18日 - 美国股市周二连续第二日攀升，标普500指数触手可及其纪录高位，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰紧张局势可能升级的忧虑。

股市普涨，在标普500指数10大类股中有九类上涨。标普科技股指数 领涨，涨幅为1.4%，受助于微软 走强。

微软跳升4%，至39.55美元，录得自去年11月来最大单日升幅，且自2000年7月来首次迫近40美元。周一稍晚，消息人士对路透称，微软可能在3月27日发布iPad版本的Office办公软件包。

俄罗斯总统普京在俄议会发表讲话称，俄罗斯不希望乌克兰进一步分裂，且他表示，不打算占领乌克兰其他地区。

标普500指数连涨两日，累计攀升1.7%，为2月初最大两日涨幅。不过，不是所有市场人士确信乌克兰情势缓和会继续推动股市攀升。

“这是希望战胜了经验，”Commonwealth Financial首席投资长Brad McMillan表示，“我认为投资人应该非常审慎。市场目前的交投并不是基于长期预期或可能性。”

道琼工业指数 收升88.97点，或0.55%，至16,336.19点；标准普尔500指数 上涨13.42点，或0.72%，至1,872.25点；Nasdaq指数 上升53.364点，或1.25%，至4,333.313点。

收盘后，甲骨文 公布业绩，称会计年度第三季新软件营收和基于网络的软件订购按年增长4%，该股盘后下挫4.9%，报36.95美元。

今日上涨后，标普500指数离本月稍早触及的纪录收盘高位仅差0.3%。

投资人关注美联储周三结束的货币政策会议。美联储将在周三1800GMT宣布政策声明，市场预计美联储不会偏离之前宣布的政策计划，但因美联储刺激计划给股市带来了支撑，市场人士将对任何政策改变的暗示敏感。

今日公布的经济数据显示，2月美国消费者物价指数(CPI)升0.1%，符合预期，而2月房屋开工较1月下滑。

企业消息方面，Hertz Global Holdings Inc 表示，将以25亿美元分拆设备租赁业务，所得款项中部分将用于回购股份。该股下滑0.5%，报27.08美元。

Nasdaq OMX Group Inc 大跌3.1%，报38.50美元，为8月22日来单日最大跌幅。纽约州总检察长敦促美国股票交易所和其他交易场所限制部分服务。他表示这些服务给高频交易商提供了不公平的优势，打压了市场信心。

另外，华尔街日报报道，中国电子商务企业阿里巴巴IPO-ALIB.N倾向在纽约证交所上市。

成交清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约53.3亿股股票换手，远低于本月迄今的日成交均值67.7亿股。周一成交量约为57.4亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为2,346和700，Nasdaq市场则为1,986家和620家。(完)