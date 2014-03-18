《路透早报》--3月19日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--日本3月路透短观调查(GMT时间为18日)

--日本2月进出口及贸易收支数据(GMT时间为18日)

--新西兰第四季国内生产总值(GDP)

--英国2月就业报告

--瑞士3月ZEW投资者信心指数

--美国第四季经常帐

--加拿大1月趸售贸易

重大事件及官员讲话：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议

--英国央行3月货币政策委员会(MPC)投票结果

--英国财政大臣欧思邦将公布2014年预算

--欧洲央行管委会和一般委员会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)

--日本央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上讲话

--日本央行审议委员木内登英与当地企业领导人会面

以下为欧美市场时段(3月18日下午5:00至3月19日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--通胀和楼市数据直指美国成长迟滞，联储无迫切升息压力

美国2月通胀偏低，房屋开工连跌第三个月，为美国联邦储备理事会(FED/美联储)提供了在逐步缩减购债规模的过程中，保持低利率的充裕空间。数据显示，首季美国经济成长迟滞，因异常寒冷的天气干扰了经济活动。不过，上月建筑许可增加，使投资者对一旦天气转暖，经济活动将加速持谨慎乐观态度。美联储今天开始为期两天的政策会议。

* 表格：美国2月CPI较上年同期上涨1.1%，核心CPI升1.6%

* 表格：美国2月房屋开工下滑0.2%，建筑许可增加7.7%

* 美国经济：企业执行长预计未来六个月经济略有改善--企业圆桌会

--普京签署协议合并克里米亚，乌克兰一名士兵在冲突中死亡

俄罗斯总统普京不顾乌克兰反对和西方制裁，周二在莫斯科签署协议，再度使克里米亚成为俄罗斯的一部分。但普京表示，他没有计划夺取乌克兰的其它地区。普京的讲话立即在西方引起敌对反应。美国副总统拜登谴责俄罗斯在克里米亚的行为，称这无非是“攫取领土”。他还在出访波兰时强调，华盛顿承诺保护与俄罗斯接壤的北大西洋公约组织(NATO)盟国。在克里米亚半岛，辛菲罗波尔一个仍由基辅控制的基地遭到攻击，一名乌克兰士兵被打死。这是自俄罗斯三周前夺取控制权以来，克里米亚首次因军事冲突而导致的死亡事件。基辅已授权驻克里米亚的乌克兰士兵可以使用武器自卫，而以前的命令是面对攻击时避免使用武器。

另据独家新闻，俄罗斯央行称未考虑实施资本管制以遏制资金外流。俄罗斯央行表示，该国不会实施资本管控，这一表态缓解了外界的担忧。自乌克兰克里米亚地区被俄罗斯攫取后，资本加速流出俄罗斯，外界原本担心该国可能实施资本管制以遏制这一趋势。

--周三起人民币兑新西兰元直接交易，有利人民币国际使用

人民币扩大国际使用再进一程。中国外汇交易中心自3月19日（周三）起在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易，此举将会扩大双边贸易额，亦有利于企业降低汇兑成本，并扩大人民币的国际应用。中国外汇交易中心的公告指出，将在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元即期询价交易，具备银行间人民币外汇市场会员资格的机构均可在开展人民币对新西兰元直接交易，并实行直接交易做市商制度。中国人民银行周二称，授权中国外汇交易中心在银行间外汇市场开展人民币对新西兰元直接交易。

--加拿大央行总裁波洛兹预计首季经济成长放缓，2月通胀回落

加拿大央行总裁波洛兹暗示，加国首季经济成长可能放缓，2月通胀也将走低。不过，他预计随着时间的推移，这两项指标未来的趋势都将逐步改善。波洛兹预计，今后两年加拿大经济成长约2.5%。但他警告称，长期增长受限，不仅仅因为金融危机造成的影响，还包括人口结构等因素，尤其是婴儿潮一代人退休，以及他们倾向于将省下的钱投入房地产，而不是诸如股票等能产生收益的资产。他表示，短期来看，“近期数据暗示，首季成长将较为疲弱。看似这主要归因于异常天气，但还需要一些更深入的分析。”

--英国央行人事大调整，任命两位新的央行副总裁

英国财政部任命了两位新的英国央行副总裁，分别是货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特和国际货币基金组织(IMF)官员Nemat Shafik。布罗德班特将在7月1日接任宾恩的央行副总裁职位，而Shafik则从8月1日起担任主管市场和银行业务的央行副总裁这一新设职位。两位副总裁都将进入英国央行制定利率的MPC，其中Shafik接替央行主管市场的理事费希尔的席位。同时还任命当前的金融稳定执行董事Andy Haldane担任央行首席经济学家，自6月开始履职。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周二连续第二日攀升，标普500指数触手可及其纪录高位，此前俄罗斯总统普京的讲话缓解了对乌克兰紧张局势可能升级的忧虑。股市普涨，在标普500指数10大类股中有九类上涨。标普科技股指数领涨，涨幅为1.4%，受助于微软走强。

道琼工业指数收升88.97点，或0.55%，至16,336.19点；标准普尔500指数上涨13.42点，或0.72%，至1,872.25点；Nasdaq指数上升53.364点，或1.25%，至4,333.313点。 --欧洲股市尾盘扭转跌势，终场收高，此前俄罗斯总统普京的讲话缓和了对乌克兰紧张局势将升级的担忧。在因乌克兰地缘政治紧张局势以及对中国经济放缓的担忧拖累大跌后，欧股市场将恢复之前升势的预期升温。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,306.11点，稍早一度跌至1,290.28点。英国富时100指数收高0.56%，报6,605.28点；德国DAX指数上涨0.67%，报9,242.55点；法国CAC-40指数收高0.97%，报4,313.26点。 汇市: --乌克兰地缘政治紧张局势略显缓和，及美国公债收益率小涨，令欧元回吐部分溢价，欧元兑美元持稳，兑日圆走软。人民币兑美元延续一个月的跌势，因有更多迹象显示经济放缓和企业负债沉重的问题。人民币走软令日圆得益，日圆兑美元获得提振。

纽约尾盘，欧元兑美元微升0.06%，报1.3930美元，稍早一度跌至1.3881美元。美元兑日圆跌至101.41日圆，跌0.34%。人民币兑美元跌至6.1755元。

债市: --美国公债收益率小幅走低，因在美联储结束为期两天的会议前市场充斥着不确定性，以及对东西方在乌克兰问题上的紧张关系可能加剧的担忧挥之不去。

10年期美国公债价格最新上扬7/32，收益率报2.672%，略低于周一尾盘的2.70%。30年期公债价格最新上升5/32，收益率报3.62%，略低于周一尾盘的3.63%。

--希腊公债收益率大跌，此前希腊和国际金主在经过一段长时间协商后达成交易，希腊将获得下一笔紧急贷款。其他欧元区公债收益率也微幅下跌。

希腊10年期公债收益率下滑19个基点，至6.86%，30年期公债收益率跌17个基点，报6.70%。葡萄牙10年期公债收益率跌10个基点，报4.47%，伸手可及上周触及的四年低位。 油市: --美国原油期货大涨超过1美元，至一周高位，跟随股市强劲升势，这盖过了对美国原油库存将增加的预估影响，而布兰特原油期货受到对克里米亚暴力冲突的担忧提振。

美国原油期货结算价升1.62美元，结算价报每桶99.70美元。5月布兰特原油期货升0.55美元，报106.79美元。 金属市场: --黄金价格下跌，因在俄罗斯总统普京最新的讲话缓解了乌克兰紧张气氛后，投资人选择诸如股市等较高风险资产。

1941 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,358.79美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-4月美国期金下滑13.90美元，报每盎司1,359美元。 --期铜持稳，因对中国铜融资交易可能消退的担忧缓和，但对中国经济持续放缓的忧虑犹存，且限制期铜价格涨幅。