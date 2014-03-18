路透短观调查：3月制造业景气判断指数持稳，非制造业升至纪录高位

制造业当中，汽车/运输设备部门领跌，该部门的6月景气判断指数料将从3月的正13降至负14。

零售商也料会受到消费税上调冲击。其3月景气判断指数从前月的正12跳升至正38，受在消费税上调前的需求激增带动，但6月料将降至负19。

日本央行的12月当季短观调查显示，企业景气判断指数触及六年高点，但当时大型制造业和非制造业企业预期3月景气状况将恶化。

决策者和很多私营部门的分析师预计，消费税上调后，4-6月经济可能暂时放缓，然后在7-9月反弹。(完)