路透短观调查：3月制造业景气判断指数持稳，非制造业升至纪录高位

欧洲个股：菲亚特克莱斯勒CEO改变寻求并购想法，称着重执行商业计划
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
制造业当中，汽车/运输设备部门领跌，该部门的6月景气判断指数料将从3月的正13降至负14。
零售商也料会受到消费税上调冲击。其3月景气判断指数从前月的正12跳升至正38，受在消费税上调前的需求激增带动，但6月料将降至负19。
日本央行的12月当季短观调查显示，企业景气判断指数触及六年高点，但当时大型制造业和非制造业企业预期3月景气状况将恶化。
决策者和很多私营部门的分析师预计，消费税上调后，4-6月经济可能暂时放缓，然后在7-9月反弹。(完)
(编译 李爽/侯向明/于春红/王翔琼；审校 张涛/郑茵)
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