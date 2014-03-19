重发-路透短观调查：日本3月制造业景气判断指数持稳，非制造业升至纪录高位

(重发以在标题上补充“日本”二字)

* 3月制造业景气判断指数为正18，服务业指数升至正31

* 未来三个月景气指数料下降，因消费税上调后需求恐下降

* 日本央行短观可能显示3月景气指数持稳

路透东京3月19日 - 周三公布路透调查显示，日本3月制造业信心持稳，但未来三个月料趋软。下月开始消费税上调，一些人预计这将损及经济动能。

路透短观调查显示，3月非制造业指数升1点至正31，为纪录高位。

不过该路透月度调查结果显示，服务业景气指数料在6月下滑至正14。这项路透调查结果与日本央行季度短观调查密切相关。

相较于三个月前，该路透短观调查显示，制造业和服务业企业信心均小幅改善，暗示日本央行季度短观调查数据或持稳。

调查于3月3-14日间进行，覆盖了400家大中型企业，其中255家作出回复。该指数由乐观回复者所占百分比减去悲观回复者百分比计算得出。

日本央行将在4月1日发布3月季度短观报告，同日日本消费税亦将自5%上调至8%。

日本央行短观报告中的任何疲弱迹象，都将增强市场对于日本央行出台额外刺激政策的呼声，即便日本央行曾表示经济能够经受住消费税上调的冲击。

一家机械制造企业回覆调查时称，”我们的企业状况不错，因为日圆兑美元企稳在100日圆上方，而且在上调消费税前国内需求不断增长。“

但其他企业认为利润率因进口成本上升及中国和亚洲其他市场需求疲弱而受到挤压。

一家有色金融企业表示，”中国经济仍较疲弱，我们还担心美国经济失去动能，而且俄罗斯与西方国家在乌克兰问题上的摩擦恐导致全球经济放缓。“

路透、日本央行调查相关图表请点选： link.reuters.com/tew67v

在路透短观调查中，3月制造业景气判断指数为正18，持平于2月，但较12月增长1点。3月非制造业景气判断指数为创纪录的正31，较三个月前上升6点。

制造业和非制造业的景气判断指数均料将在6月分别跌至正12和正14。

制造业当中，汽车/运输设备部门领跌，该部门的6月景气判断指数料将从3月的正13降至负14。

零售商也料会受到消费税上调冲击。其3月景气判断指数从前月的正12跳升至正38，受在消费税上调前的需求激增带动，但6月料将降至负19。

日本央行的12月当季短观调查显示，企业景气判断指数触及六年高点，但当时大型制造业和非制造业企业预期3月景气状况将恶化。

决策者和很多私营部门的分析师预计，消费税上调后，4-6月经济可能暂时放缓，然后在7-9月反弹。(完)