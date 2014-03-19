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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 08:09 BJT

日本数据：2月出口较上年同期增长9.8%--财务省

2月进口同比增长9.0%，预期为增长7.4%，上月修正后为增长25.1%。

2月贸易逆差为8,003亿日圆，预期为逆差5,900亿日圆。1月录得创纪录的逆差2.79万亿日圆。

这是连续第20个月录得逆差。

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here　 (完) (编译 张荻/孙茉莉; 审校 侯向明/龚芳)
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