《综述》普京签署协议合并克里米亚，乌克兰一名士兵在冲突中死亡

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
国际文传电讯社乌克兰分部援引克里米亚警方的话报导称，亲俄“自卫武装”的一名成员也在这起事件中被打死。但该消息目前无法得到证实。
在基辅，代总统Oleksander Turchinov的新闻处宣布了新的军事命令。“鉴于一名乌克兰士兵死亡...乌克兰驻克里米亚军队现在可以使用武器自卫，”国防部的命令表示。
Turchinov还指责说，俄罗斯合并克里米亚，令人回想起纳粹德国在二战前夕吞并奥地利和捷克斯洛伐克的苏台德地区。
**敌对反应**
普京的讲话立即在西方引起敌对反应。
美国副总统拜登谴责俄罗斯在克里米亚的行为，称这无非是“攫取领土”。他还在出访波兰时强调，华盛顿承诺保护与俄罗斯接壤的北大西洋公约组织(NATO)盟国。
波兰总理Donald Tusk表示，国际社会无法接受俄罗斯的行为，英国则中止与俄罗斯的军事合作。
英国首相卡梅伦称，俄罗斯使用武力改变边境的做法绝对不可接受，威胁普京将面对”更加严重的后果“。
北约秘书长拉斯穆森在声明中表示，“吞并克里米亚不合法也不合理，NATO盟国不会承认这种做法。”
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(完)
(编译/审校 张涛/侯向明/龚芳)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
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