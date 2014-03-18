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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 07:01 BJT

《综述》普京签署协议合并克里米亚，乌克兰一名士兵在冲突中死亡

国际文传电讯社乌克兰分部援引克里米亚警方的话报导称，亲俄“自卫武装”的一名成员也在这起事件中被打死。但该消息目前无法得到证实。

在基辅，代总统Oleksander Turchinov的新闻处宣布了新的军事命令。“鉴于一名乌克兰士兵死亡...乌克兰驻克里米亚军队现在可以使用武器自卫，”国防部的命令表示。

Turchinov还指责说，俄罗斯合并克里米亚，令人回想起纳粹德国在二战前夕吞并奥地利和捷克斯洛伐克的苏台德地区。

**敌对反应**

普京的讲话立即在西方引起敌对反应。

美国副总统拜登谴责俄罗斯在克里米亚的行为，称这无非是“攫取领土”。他还在出访波兰时强调，华盛顿承诺保护与俄罗斯接壤的北大西洋公约组织(NATO)盟国。

波兰总理Donald Tusk表示，国际社会无法接受俄罗斯的行为，英国则中止与俄罗斯的军事合作。

英国首相卡梅伦称，俄罗斯使用武力改变边境的做法绝对不可接受，威胁普京将面对”更加严重的后果“。

北约秘书长拉斯穆森在声明中表示，“吞并克里米亚不合法也不合理，NATO盟国不会承认这种做法。”

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(完)

(编译/审校 张涛/侯向明/龚芳)
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