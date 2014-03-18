欧洲经济指标预测--3月19日-3月26日****

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月17日当周 3月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少2.5 减少2.76 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 7.2% 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.3% +1.1% (不包括奖金)(较上年) +1.2% +1.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 28.7 3月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.9% -1.1% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差25.94 0830 瑞士三个月目标LIBOR 第一季 0.13% 0.25% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 正5 正3 3月21日(五) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余332 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余213 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出27 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 1月 -- -4.9% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.9% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 1月 -- -0.3% 工业销售(较上年同期)(经工作日调整) -- -0.6% 0900 意大利薪资指数(较上月) 2月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 正85.5 负64.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余254.0 1000 欧元区消费者信心 3月 负12.40 负12.70 3月24日当周 3月24日-4月4日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +9.4% 3月24日(一) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 49.7 Markit服务业PMI -- 47.2 Markit综合PMI -- 47.9 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 -- 54.8 Markit服务业PMI -- 55.9 Markit综合PMI -- 56.4 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 -- 53.2 Markit服务业PMI -- 52.6 Markit综合PMI -- 53.3 3月25日-28日 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.3% 3月25日(二) 0745 法国企业景气指数 3月 -- 100 0900 德国IFO企业景气判断指数 3月 -- 111.3 IFO企业现况指数 -- 114.4 IFO企业预期指数 -- 108.3 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差8.9 0930 英国CPI(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- +1.9% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +2.8% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- +2.8% PPI投入指数(较前月) -- -0.9% (较上年同期) -- -3.1% PPI产出指数(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.9% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.2% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 -- 正37 3月26日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 2月 -- 1.44 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 -- 8.5 0900 意大利消费者信心 3月 -- 97.5 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 1月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 -- 赤字207.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 3月26日-31日 0700 德国实质零售销售(较前月) 2月 -- +2.5% (较上年同期) -- +0.9%(完)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。