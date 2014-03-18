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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 07:17 BJT

****欧洲经济指标预测--3月19日-3月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值     前值     
         
    3月17日当周
                
    3月19日(三)
    0930   英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           3月         0-9-0      0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0930   英国请领失业金人数(万人)                      2月         减少2.5  减少2.76 
           英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月      7.2%        7.2% 
           英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                    +1.3%       +1.1%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.2%       +1.0%
    1000   瑞士ZEW投资者信心指数                         3月            --        28.7
    
    3月20日(四)
    0700   德国生产者物价指数(PPI)(较上月)               2月         +0.1%       -0.1%
              　　　　　　　　　 (较上年同期)                        -0.9%       -1.1%
    0700   瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          2月            --   顺差25.94
    0830   瑞士三个月目标LIBOR                        第一季         0.13%       0.25%
    1100   英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               3月           正5         正3  
    
    3月21日(五)
    0900   欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)        1月            --     盈余332
                              (经季节调整)(亿欧元)                      --     盈余213
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --     流出27
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)            1月            --       -4.9%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                    --       +1.9%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)            1月            --       -0.3%
                  工业销售(较上年同期)(经工作日调整)                    --       -0.6%  
    0900   意大利薪资指数(较上月)                        2月            --       +0.6%
                     (较上年同期)                                       --       +1.4%
    0930   英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              2月         正85.5      负64.3
               公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --    盈余254.0
    1000   欧元区消费者信心                              3月        负12.40     负12.70
   
    3月24日当周
    
    3月24日-4月4日
    0700 英国Nationwide房价指数(较前月)                  3月            --       +0.6%
                               (较上年同期)                             --       +9.4%
    3月24日(一)
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月初值         --        49.7
                Markit服务业PMI                                         --        47.2
                Markit综合PMI                                           --        47.9
    0830  德国Markit制造业PMI                           3月初值         --        54.8
                Markit服务业PMI                                         --        55.9
                Markit综合PMI                                           --        56.4
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         3月初值         --        53.2
                  Markit服务业PMI                                       --        52.6
                  Markit综合PMI                                         --        53.3
    
    3月25日-28日
    0700  德国进口物价(较前月)                             2月          --       -0.1%       
                      (较上年同期)                                      --       -2.3%
    
    3月25日(二)
    0745  法国企业景气指数                                 3月          --       100
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          3月          --       111.3
              IFO企业现况指数                                           --       114.4
              IFO企业预期指数                                           --       108.3
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   2月          --     逆差8.9  
    0930  英国CPI(较前月)                                  2月          --       -0.6%
              　(较上年同期)                                            --       +1.9%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                               --       -0.3%
                             (较上年同期)                               --       +2.8%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                   --       -0.4%
                                         (较上年同期)                   --       +2.8%
                PPI投入指数(较前月)                                     --       -0.9%
                       (较上年同期)                                     --       -3.1%
                PPI产出指数(较前月)                                     --       +0.3%
                       (较上年同期)                                     --       +0.9%
                PPI核心产出指数(较前月)                                 --       +0.5%
                           (较上年同期)                                 --       +1.2%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    3月          --        正37
    
    3月26日(三)
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                        2月          --        1.44
    0700  德国GfK消费者信心指数                            4月          --        8.5
    0900  意大利消费者信心                                 3月          --        97.5
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                 1月          --       -0.3%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                        --       -2.6%
    0930  英国经常帐收支(亿英镑)                          第四季        --     赤字207.2
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季终值       --       +0.7%
                                (较上年同期)                            --       +2.7% 
    
    3月26日-31日
    0700  德国实质零售销售(较前月)                         2月          --       +2.5%
                      (较上年同期)                                      --       +0.9%(完)
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