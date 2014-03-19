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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:26 BJT

马航事件：对失联航班搜索范围已达768万平方公里，堪比澳洲国土面积

马来西亚代理交通部长Hishammuddin Hussein在记者会上称，“这是一场独特的、史无前例的”搜救行动，覆盖范围总计达224万平方海里(768万平方公里)，从中亚一直延伸到印度洋南部。

泰国方面周二表示，重新检查军用雷达数据发现，失联航班折返穿越马来半岛。泰国军方先前称并未发现该飞机的任何行踪。

后面发生的情况还不太肯定。飞机从槟榔屿西北200英里的马来西亚军用雷达上消失后，可能又飞行了六个小时或者更多。

但提供唯一线索的卫星信号本身并非用作探测定位。最好的结果也只能是将收到最后信号时的飞机位置，定位在两条大范围弧线中的一条上面。这两条弧线一条从老挝向上延伸至里海，另一条从印尼西部向下至澳洲附近的印度洋。

上周承认为马航失联客机主承保人的安联公司表示，该公司以及其它联合再保险商已经针对该航班的飞机以及责任险保单，初步进行了理赔支付。

德国商报(Handelsblatt)报导称，针对飞机和机上乘客的保险理赔金额将为1亿欧元(1.3913亿美元)左右。(完)

(编译 于春红/郑茵; 审校 龚芳)
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