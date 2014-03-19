马航事件：对失联航班搜索范围已达768万平方公里，堪比澳洲国土面积

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
马来西亚代理交通部长Hishammuddin Hussein在记者会上称，“这是一场独特的、史无前例的”搜救行动，覆盖范围总计达224万平方海里(768万平方公里)，从中亚一直延伸到印度洋南部。
泰国方面周二表示，重新检查军用雷达数据发现，失联航班折返穿越马来半岛。泰国军方先前称并未发现该飞机的任何行踪。
后面发生的情况还不太肯定。飞机从槟榔屿西北200英里的马来西亚军用雷达上消失后，可能又飞行了六个小时或者更多。
但提供唯一线索的卫星信号本身并非用作探测定位。最好的结果也只能是将收到最后信号时的飞机位置，定位在两条大范围弧线中的一条上面。这两条弧线一条从老挝向上延伸至里海，另一条从印尼西部向下至澳洲附近的印度洋。
上周承认为马航失联客机主承保人的安联公司表示，该公司以及其它联合再保险商已经针对该航班的飞机以及责任险保单，初步进行了理赔支付。
德国商报(Handelsblatt)报导称，针对飞机和机上乘客的保险理赔金额将为1亿欧元(1.3913亿美元)左右。(完)
(编译 于春红/郑茵; 审校 龚芳)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha