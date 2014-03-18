美股业绩：甲骨文第三季业绩令人失望，股价下挫

在周二的电话会议上，Catz称第三季云软件订阅营收增长约24%至2.92亿美元，相当于甲骨文整体营收的3%左右。

总裁Mark Hurd在电话会议中说，甲骨文的云服务卖得越来越好，部分是因为去年重组了公司的销售队伍。

根据市场研究公司Gartner，全球IT支出今年可能仅增长3%，云服务支出料成长18%。

甲骨文指出，第三季整体营收上升4%至93.1亿美元，略低于分析师此前平均预计的93.6亿美元。

该公司净利为25.6亿美元，上升2%。每股盈余(EPS)上升8%至0.56美元。经调整的EPS为0.68美元。