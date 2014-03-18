美股业绩：甲骨文第三季业绩令人失望，股价下挫

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
在周二的电话会议上，Catz称第三季云软件订阅营收增长约24%至2.92亿美元，相当于甲骨文整体营收的3%左右。
总裁Mark Hurd在电话会议中说，甲骨文的云服务卖得越来越好，部分是因为去年重组了公司的销售队伍。
根据市场研究公司Gartner，全球IT支出今年可能仅增长3%，云服务支出料成长18%。
甲骨文指出，第三季整体营收上升4%至93.1亿美元，略低于分析师此前平均预计的93.6亿美元。
该公司净利为25.6亿美元，上升2%。每股盈余(EPS)上升8%至0.56美元。经调整的EPS为0.68美元。
甲骨文周二在纽约证交所收报38.84美元。盘后下跌4%至37.32美元。(完) (编译 张荻/于春红/王翔琼；审校 张涛)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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