《日本重要政经日程》--3月19日

新闻稿：中国3月规模以上工业增加值增长7.6%，一季度增6.8%--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份规模以上工业增加值增长7.6%”的新闻稿全文：
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月18日(周二)
2330 - 3月路透短观调查
2350 - 2月贸易收支数据
3月19日 (周三)
0120 - 标售三个月期贴现债券
0130 - 央行审议委员木内登英会见商界人士
0500 - 央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上发表讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份规模以上工业增加值增长7.6%”的新闻稿全文：
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局周三公布的题为“2017年1-3月份民间固定资产投资增长7.7%”的新闻稿全文：
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国固定资产投资（不含农户）增长9.2%”的新闻稿全文：