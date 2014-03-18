《日本重要政经日程》--3月19日

新闻稿：中国3月规模以上工业增加值增长7.6%，一季度增6.8%--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份规模以上工业增加值增长7.6%”的新闻稿全文：