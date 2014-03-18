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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 07:14 BJT

《日本重要政经日程》--3月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月18日(周二)

2330 - 3月路透短观调查

2350 - 2月贸易收支数据

3月19日 (周三)

0120 - 标售三个月期贴现债券

0130 - 央行审议委员木内登英会见商界人士

0500 - 央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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