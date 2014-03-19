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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 10:04 BJT

《独家新闻》欧盟法律意见书为外汇市场纳入托宾税敞开大门

11个欧元区国家正试图在5月就交易税达成框架协议。

引入全球或泛欧盟征税计划的尝试失败，因遭到来自美国、瑞典和英国等国的反对。

日期为3月14日的法律意见书显示，原则上，把现汇交易纳入税收机制“未必与资本自由流动不相容。”

但意见书并称，将外汇交易归入现有提案将超出成员国进行修订的权力范围。

经济学家托宾在1970年代提出对外汇交易征税，以缓和市场波动，但此项课税从未推出。

法律意见书指出，根据欧盟证券法，现汇交易不是“金融工具”，不能纳入目前仅对法定金融工具征税的提案中。

“在这方面，把现汇交易纳入提案将...扩展到与金融市场无关的广泛交易，”意见书表示。

意见书补充道，现汇交易主要涉及实体经济中，与最近金融危机无关的日常交易。(完) (编译 王冠中/王翔琼；审校 张荻)
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