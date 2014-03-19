路透调查：美国上周商业原油库存料增加260万桶，油品库存料减少

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透3月18日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，而精炼油品库存则料下滑。
在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，八位受访分析师预估，3月14日止当周美国原油库存料增加260万桶。
EIA数据显示，3月7日只当周美国原油库存增加620万桶，增幅大于预期，因进口增长，且炼厂活动放缓。
分析师预估，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少60万桶。汽油库存料减少150万桶，前一周为下滑520万桶。
炼厂产能利用率料下滑0.2个百分点至85.8%。
美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加590万桶，汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少67.4万桶。
EIA将在周三1430GMT公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)