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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 08:13 BJT

路透调查：美国上周商业原油库存料增加260万桶，油品库存料减少

路透3月18日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，而精炼油品库存则料下滑。

在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，八位受访分析师预估，3月14日止当周美国原油库存料增加260万桶。

EIA数据显示，3月7日只当周美国原油库存增加620万桶，增幅大于预期，因进口增长，且炼厂活动放缓。

分析师预估，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少60万桶。汽油库存料减少150万桶，前一周为下滑520万桶。

炼厂产能利用率料下滑0.2个百分点至85.8%。

美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加590万桶，汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少67.4万桶。

EIA将在周三1430GMT公布库存数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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