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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月19日

* 头版头条:

--业内人士认为，当前融资需求有下降趋势，1-2月金融机构非标资产出现下降。从全年看，非标资产仍将保持一定增长，融资需求成为资金面走势关键，但贷款利率或仍难降。

* 其他:

--中国联通3月18日召开合作伙伴大会并宣布正式启动4G商用；至此，三大运营商均公布4G战略。中国联通市场营销部总经理熊昱介绍，目前已经在全国25个城市率先开展4G网络服务，年底开通4G服务的城市将达到300个。

--针对央行下发的《支付机构网络支付业务管理办法》的征求意见稿，阿里小微金融服务集团和财付通分别回应。阿里小微称，支付宝快捷支付用户申购和赎回余额宝，现在和未来都不会受到任何影响；财付通也表示，用户在理财通平台购买的是华夏财富宝基金，不属于第三方账户支付和转账业务范围。

--去年前三季度仍亏损的中国铝业 公布年报，2013年公司实现净利润为9.48亿元人民币，基本每股收益0.07元，实现扭亏。

--中国房地产协会组织的测评研究报告指出，2013年房地产开发企业普遍实现业绩增长，市场集中度持续提高；房地产500强开发企业偿债压力普遍上升，净负债率均值达到近五年来的最高点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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