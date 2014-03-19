《中国报摘》--中国证券报3月19日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 头版头条:
--业内人士认为，当前融资需求有下降趋势，1-2月金融机构非标资产出现下降。从全年看，非标资产仍将保持一定增长，融资需求成为资金面走势关键，但贷款利率或仍难降。
* 其他:
--中国联通3月18日召开合作伙伴大会并宣布正式启动4G商用；至此，三大运营商均公布4G战略。中国联通市场营销部总经理熊昱介绍，目前已经在全国25个城市率先开展4G网络服务，年底开通4G服务的城市将达到300个。
--针对央行下发的《支付机构网络支付业务管理办法》的征求意见稿，阿里小微金融服务集团和财付通分别回应。阿里小微称，支付宝快捷支付用户申购和赎回余额宝，现在和未来都不会受到任何影响；财付通也表示，用户在理财通平台购买的是华夏财富宝基金，不属于第三方账户支付和转账业务范围。
--去年前三季度仍亏损的中国铝业 公布年报，2013年公司实现净利润为9.48亿元人民币，基本每股收益0.07元，实现扭亏。
--中国房地产协会组织的测评研究报告指出，2013年房地产开发企业普遍实现业绩增长，市场集中度持续提高；房地产500强开发企业偿债压力普遍上升，净负债率均值达到近五年来的最高点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha