《美国上市公司业绩公布日程表》--3月19日至3月26日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
汤森路透3月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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19 Mar 11:30 Q3 2014 联邦快递(FedEx) 1.51 27 1.23
19 Mar BMO Q3 2014 General Mills, Inc. 0.65 16 0.64
19 Mar AMC Q2 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.11 12 0.53
20 Mar BMO Q3 2014 ConAgra Foods 0.60 13 0.55
20 Mar AMC Q3 2014 Cintas Corp. 0.69 15 0.60
20 Mar BMO Q1 2014 Lennar Corp. 0.28 21 0.26
20 Mar AMC Q3 2014 耐克公司(Nike) 0.72 26 0.73
21 Mar 11:00 Q3 2014 Darden Restaurants 0.82 15 1.02
21 Mar BMO Q4 2013 蒂芙尼(Tiffany) 1.52 23 1.40
25 Mar BMO Q1 2014 McCormick & Company, Inc. 0.58 12 0.57
25 Mar AMC Q4 2013 PVH Corp. 1.42 20 1.60
25 Mar BMO Q2 2014 Walgreen Co 0.93 22 0.96
26 Mar AMC Q3 2014 Paychex 0.42 20 0.40
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张涛)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)