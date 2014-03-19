《焦点》通用执行长称1月底甫获悉汽车缺陷细节，准备在国会进行听证

“在调查结束前，我不会知道谁知道什么事以及何时知道这些事，”Barra称，没有高管因为发动开关瑕疵而遭到处分或革职。

Barra表示，她不清楚通用汽车是否已向美国司法部提交任何资讯，而公司高管每天都在就召回事件召开会议或在电话上讨论。

Barra指出，她的目标包含两个层面：一是修好每一辆受影响的车，二是确保这问题不会再发生。

Reuss称，通用汽车感觉已处理所有受影响的车辆，而Barra随后补充道，若车主仅单独使用车钥匙，不和其他钥匙串一块，也能安全地驾驶受影响的车辆。

Barra指出，通用汽车之后可能会透过其OnStar车内通讯系统通知车主召回适宜。

她也表示，新的安全主管Boyer可全权调整安全和召回程序。通用汽车希望Boyer改善其召回程序，协助公司更早发现问题，并且更迅速修好车辆。但公司一名发言人士称，牵涉一工程师团队和其他专家提出安全建议的核心程序不会改变。