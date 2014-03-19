《焦点》通用执行长称1月底甫获悉汽车缺陷细节，准备在国会进行听证

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
“在调查结束前，我不会知道谁知道什么事以及何时知道这些事，”Barra称，没有高管因为发动开关瑕疵而遭到处分或革职。
Barra表示，她不清楚通用汽车是否已向美国司法部提交任何资讯，而公司高管每天都在就召回事件召开会议或在电话上讨论。
Barra指出，她的目标包含两个层面：一是修好每一辆受影响的车，二是确保这问题不会再发生。
Reuss称，通用汽车感觉已处理所有受影响的车辆，而Barra随后补充道，若车主仅单独使用车钥匙，不和其他钥匙串一块，也能安全地驾驶受影响的车辆。
Barra指出，通用汽车之后可能会透过其OnStar车内通讯系统通知车主召回适宜。
她也表示，新的安全主管Boyer可全权调整安全和召回程序。通用汽车希望Boyer改善其召回程序，协助公司更早发现问题，并且更迅速修好车辆。但公司一名发言人士称，牵涉一工程师团队和其他专家提出安全建议的核心程序不会改变。
通用汽车股价周二收高1.6%，报35.17美元。该股上周挫跌约10%。(完) (编译 王翔琼/郑茵/王冠中; 审校 龚芳/侯向明)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f