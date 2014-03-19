中国金融：网络支付业务监管趋紧，支付宝财付通表态不受影响

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海3月19日 - 在媒体近日报导中国央行将对第三方支付机构的网络支付业务加强监管之际，国内两大网络支付平台--阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝和腾讯 旗下财付通迅速回应称，业务不会受到影响。
据新华网报导，央行近日下发支付机构网络支付业务管理办法征求意见稿。主要内容包括：支付机构不得为金融机构以及从事融资、理财、担保、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户。个人支付账户转账单笔金额不得超过1,000元人民币，同一客户所有支付账户转账年累计金额不得超过1万元。个人支付账户单笔消费金额不得超过5,000元，同一个客户所有支付账户消费月累计金额不得超过1万元。
支付宝官方微博表示，“基于我们对政策的理解和跟监管部门的沟通，支付宝快捷支付用户申购和赎回余额宝，现在和未来都不会受到任何影响，请大家放心。”
微博还指出，征求意见稿属于草案，并未正式颁布，更没有实施，每一个管理办法的出台会经历很多版本的草案。同时支付宝方面已将相关意见反馈给央行，并积极与央行进行沟通中。
而财付通微博亦表态，意见稿限制的是第三方账户的支付和转账额度，而用户在理财通平台购买的是华夏财富宝基金，申购基金是使用银行卡直接支付，赎回基金是通过银行卡直接提现，均不属于第三方账户支付和转账业务范围，不受限制影响，理财通服务一切正常，用户可放心使用。
业内人士指出，若上述监管办法实施，支付宝的余额宝业务受冲击最大。如果余额宝里的资金只能用于消费，不能回提，而且申购额一年不能超过一万块钱，就限制了余额宝的规模。
闲钱理财产品--余额宝在创下九个月后，其规模已突破5,000亿元，客户数超过八千万，人均逾6,000元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha