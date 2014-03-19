《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月19日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
*工商时报：
--宏基 昨日爆发内线交易疑云，新北市地检署兵分14路，在台股收盘后展开大规模搜索行动，并带回包括券商在内等9名嫌疑人，其中宏基代理发言人汪岛雄、经理陈炯渊等2人已列为被告。
--台北市长郝龙斌昨日宣布，市府修正〞台北市容积移转审查许可自治条例〞，给推动容积银行一个法源基础；他强调，都市容积是公共财，未来会以容积代金方式实施容积银行制度，让容积增额利益归公。
--证券周边单位整合，朝向〞3+1〞发展的雏型出炉。据指出，未来将朝向在证交所、期交所及集保中心等三家公司组织之上，架设成立一家控股公司，这三家公司仍独立运作，专司其职。至于柜买中心，因属财团法人，将与证交所重新进行业务移转，柜买专司上市柜公司监管、治理，证交所则专注上市柜公司交易与平台。
*经济日报：
--股王大立光 董事会通过去年度盈余每股拟配发现金股息28.5元，创历年新高，勇夺2013年上市柜公司的现金股息王宝座。
--环球透视机构(Global Insight)昨日发布3月全球经济成长率预测。对台湾2014年经济成长率预估仍维持3.4%，全年各季经济成长率皆有望维持3%之上，并预测2015年全年经济成长率为4%，超过南韩的3.7%。
--金管会开放境内银行、金控投资设立的大陆融资租赁公司，可在大陆投资设立保理公司，经营保理业务(应收帐款业务)，台资银行、金控登陆策略将可多元并进，有助提升经营综效。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha