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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月19日

*工商时报：

--宏基 昨日爆发内线交易疑云，新北市地检署兵分14路，在台股收盘后展开大规模搜索行动，并带回包括券商在内等9名嫌疑人，其中宏基代理发言人汪岛雄、经理陈炯渊等2人已列为被告。

--台北市长郝龙斌昨日宣布，市府修正〞台北市容积移转审查许可自治条例〞，给推动容积银行一个法源基础；他强调，都市容积是公共财，未来会以容积代金方式实施容积银行制度，让容积增额利益归公。

--证券周边单位整合，朝向〞3+1〞发展的雏型出炉。据指出，未来将朝向在证交所、期交所及集保中心等三家公司组织之上，架设成立一家控股公司，这三家公司仍独立运作，专司其职。至于柜买中心，因属财团法人，将与证交所重新进行业务移转，柜买专司上市柜公司监管、治理，证交所则专注上市柜公司交易与平台。

*经济日报：

--股王大立光 董事会通过去年度盈余每股拟配发现金股息28.5元，创历年新高，勇夺2013年上市柜公司的现金股息王宝座。

--环球透视机构(Global Insight)昨日发布3月全球经济成长率预测。对台湾2014年经济成长率预估仍维持3.4%，全年各季经济成长率皆有望维持3%之上，并预测2015年全年经济成长率为4%，超过南韩的3.7%。

--金管会开放境内银行、金控投资设立的大陆融资租赁公司，可在大陆投资设立保理公司，经营保理业务(应收帐款业务)，台资银行、金控登陆策略将可多元并进，有助提升经营综效。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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