韩国金融：央行及FSS对人民币存款激增的四家外资银行进行检查

另一位消息人士告诉路透，监管层正在调查人民币存款激增情况。目前中资银行加大海外筹资力度，以因应国内信贷收紧。

监管层早就对韩国的人民币存款快速增长感到担心，因存在外币资金外流的潜在风险。在韩国，外资银行获准开展人民币存款业务。(完)