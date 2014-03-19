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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 09:20 BJT

韩国金融：央行及FSS对人民币存款激增的四家外资银行进行检查

另一位消息人士告诉路透，监管层正在调查人民币存款激增情况。目前中资银行加大海外筹资力度，以因应国内信贷收紧。

监管层早就对韩国的人民币存款快速增长感到担心，因存在外币资金外流的潜在风险。在韩国，外资银行获准开展人民币存款业务。(完)

(编译 李婷仪王兴亚；审校 张涛/于春红)
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