国际油市：美国原油期货跌破100美元，受库存扬升预期影响

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
周二路透对八位分析师的调查显示，上周美国商业原油库存料增加260万桶，而油品库存料下滑。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周库存数据。
利比亚反对派领导人周二指责美国的海盗行为，此前美国海军截获了从利比亚东部由反对派控制的港口出发的一艘油轮。(完)
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(编译 王冠中/王兴亚；审校 于春红)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f