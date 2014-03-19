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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 08:44 BJT

国际油市：美国原油期货跌破100美元，受库存扬升预期影响

周二路透对八位分析师的调查显示，上周美国商业原油库存料增加260万桶，而油品库存料下滑。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周库存数据。

利比亚反对派领导人周二指责美国的海盗行为，此前美国海军截获了从利比亚东部由反对派控制的港口出发的一艘油轮。(完)

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(编译 王冠中/王兴亚；审校 于春红)
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