国际油市：美国原油期货跌破100美元，受库存扬升预期影响

周二路透对八位分析师的调查显示，上周美国商业原油库存料增加260万桶，而油品库存料下滑。

利比亚反对派领导人周二指责美国的海盗行为，此前美国海军截获了从利比亚东部由反对派控制的港口出发的一艘油轮。(完)