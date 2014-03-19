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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--3月19日

===================今日重要政经消息=============================

3/19(三)

--09:00 立法院财政委员会审查法案。

--13:30 民进党中常会。

--14:00 永庆房屋第一季趋势前瞻报告。

--14:30 国民党中常会。

--16:00 美银美林证券2014年台湾科技论坛媒体说明会。

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3/20(四)

--12:00 ARM2014年展望媒体说明会。

--14:00 富邦金控 举行投资人说明会。

--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。

3/24(一)

--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。

--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。

3/25(二) *--10:00 台湾经济研究院公布产业景气动向月报。

--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

3/27(四)

--央行召开第一季全体理监事会议，并宣布利率决策。

3/31(一)

--鸿海 去年第四季财报/2013年财报公布。

4/3(四)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市一日。

4/7(一)

--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。

--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。

5/20(二)

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

6/2(一)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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