中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透北京3月19日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

央行公开市场周二单日净回笼650亿元人民币，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。市场人士表示，央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控，以引导货币市场利率处于合意水平，在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥。

本周公开市场将有780亿元的正回购到期，其中周二350亿元，周四430亿元。

此前面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。两周前重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；直到上周即转变为仅有28天期操作，逐渐加长回笼资金期限的意图明显。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。（完）

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