金砖国家：3月18日股汇市收盘纵览

路透3月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月18日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨1%，至952.48点。

中国股市：沪综指小幅收升，金融、地产股表现疲弱

中国汇市：人民币即期续跌逾11个月低位，盘中双向波动愈加明显

香港股市：收高，受腾讯控股和力宝涨势提振

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拉美股市：上扬，因巴西企业方面的消息令人鼓舞，且乌克兰紧张局势升级的忧虑缓解。MSCI明晟拉美指数 收高2.24%报2,913.07点，创将近两周以来最大单日涨幅。巴西股市Bovespa指数 劲扬2.29%报46,150.96点，进一步远离近期触及的八个月低点。电信公司Grupo Oi SA 上扬5%，周二路透报导该公司已获得多达14家银行承诺，将认购其即将发行的60亿雷亚尔新股。

拉美汇市：多数拉美货币上涨，因风险意愿增强

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南非股市：午后反弹，之前俄罗斯总统普京的讲话平息全球市场忧虑，也让交易员也有胆量吸纳过去几个交易日严重受挫的个股。指标Top-40绩优股指数 涨0.56%至42,393.08点。综合指数 亦涨0.52%，至47,059.19点。

南非汇市：兰特兑美元走强，跟随新兴市场资产升势

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印度股市：涨至纪录高位，大选前夕强劲的外资买盘继续推动绩优股，尤其是HDFC Bank等与国内经济关系更为紧密的个股。NSE指数 上涨0.19%报6,516.65点，稍早涨幅达1.1%，创出纪录新高6,574.95点。BSE指数 上涨0.1%报21,832.61点，盘中亦刷新纪录高点至22,040.72点。

印度汇市：印度卢比升至一周高位，因股市飙升至纪录高点，但尾盘卢比回吐盘中多数涨幅，因为一旦卢比走强突破61水准，石油进口商便大手笔买入美元。卢比兑美元 收在61.19/20，较上周五持平，印度金融市场周一因适逢假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上扬4.18%，至1,161.260点。MSCI明晟俄罗斯指数 亦升3.94%，至638.70点。