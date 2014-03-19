美国个股：谷歌和维亚康母就YouTube影片侵权诉讼达成和解

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透纽约3月18日 - 谷歌 已与维亚康母(Viacom) 就一项重大版权诉讼达成和解。维亚康母在诉讼中指控谷歌未经授权在其YouTube视频服务上发布其节目影片。
“这项和解反映出两公司在重要契机上的合作对谈日增，我们也期待着更紧密的合作关系，”两公司在联合声明中称。和解条款并未公布。
美国地方法院法官Louis Stanton在11个月前否决了维亚康母的赔偿请求，该公司指控谷歌允许使用者上传《每日秀》(The Daily Show with Jon Stewart)、《南方四贱客》(South Park)、《海绵宝宝》(SpongeBob SquarePants)等节目的影片到YouTube上。
维亚康母随后在纽约州的上诉法庭就该裁决提出上诉。
根据法庭纪录，原本预定在3月24日进行对质诘问。
谷歌的律师拒绝发表评论。维亚康母的律师未立即回覆置评的询问。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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