英国人事：央行高层大调整，任命两位副总裁及一位首席经济学家

**新副总裁**

在周二的宣布之前，英国政府和央行任命了两位新的央行副总裁，分别是货币政策委员会成员布罗德班特和国际货币基金组织(IMF)官员Nemat Shafik。

布罗德班特曾任高盛高级分析师--卡尼在展开央行官员生涯之前也曾在高盛任职。布罗德班特将在7月1日接任宾恩的央行副总裁职位。宾恩将宣告退休。

Shafik拥有埃及、美国及英国国籍，有开发经济学背景，曾经在世界银行工作，在成为IMF副总裁之前，曾担任英国海外援助部门主管。

她监督IMF对葡萄牙及希腊援助的大部分工作，且在世界银行协助民间资金进入基础建设项目。

Shafik将负责英国央行最终退出量化宽松政策，同时主掌央行如何收集市场讯息。

卡尼自上任以来，就很想增加女性在英国央行高层的分量。

法国巴黎银行分析师David Tinsley说，英国央行本次人事安排让人意外，某种程度上增加了央行升息时机的不确定性。(完)