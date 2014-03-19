杰布·布什或成为布什家族第三位总统竞选者

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月18日（记者 Gabriel Debenedetti/Richard Cowan） - 显然，前佛罗里达州州长、美国前总统小布什的弟弟杰布·布什正身负使命。
未来几周，他将前往田纳西州、新墨西哥州和内华达州，与今年秋天参加选举的共和党候选人一起出现，或帮助他们筹集竞选资金。
随后他将在共和党犹太人联盟会议前的一个晚宴上发表讲话，参与者包括一些共和党总统候选人的潜在人选。晚宴在拉斯维加斯威尼斯人酒店举行，该酒店的所有者是博彩大亨Sheldon Adelson，2012年他向共和党候选人提供了超过1亿美元竞选资金。
那么61岁的杰布·布什到底目的何在呢？他会成为布什家族中第三位试图竞选总统的人吗？
当被问及是否会在2016年竞选总统时，杰布·布什表示今年年底前将做出决定，基于家庭考虑以及他是否认为能够“愉快地”竞选。
杰布·布什的发言人Kristy Campbell拒绝置评。
一些熟悉杰布·布什的人表示，现在他跳过一些潜在障碍、认真考虑竞选总统的迹象超出以往任何时候，这些障碍包括调查结果显示，美国人对另一位布什总统的兴趣不大。
以往竞选周期的这个阶段，当他的名字浮现的时候，杰布·布什总对朋友、新闻工作人员和佛罗里达政客们说他不会参加选举。
华盛顿一名共和党策略师称，杰布·布什这一次没有对任何人说2016年他不会参选；恰恰相反，他的周围有一个“内部圈子”，这些人定期与他联系，权衡参选的利弊。“他们处于非常严肃的讨论初期。”
一名与杰布·布什保持联系的前小布什竞选助手称，今年的猜测比往年更有依据。“他在认真考虑。如果你两年前这么问，我会说‘天哪，我觉得他不会这么做。’但我认为他现在正在认真考虑。”
前佛罗里达共和党参议员Mel Martinez表示，南佛罗里达越来越多的政治观察者认为杰布·布什可能会参选。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f