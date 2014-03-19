杰布·布什或成为布什家族第三位总统竞选者

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月18日（记者 Gabriel Debenedetti/Richard Cowan） - 显然，前佛罗里达州州长、美国前总统小布什的弟弟杰布·布什正身负使命。

未来几周，他将前往田纳西州、新墨西哥州和内华达州，与今年秋天参加选举的共和党候选人一起出现，或帮助他们筹集竞选资金。

随后他将在共和党犹太人联盟会议前的一个晚宴上发表讲话，参与者包括一些共和党总统候选人的潜在人选。晚宴在拉斯维加斯威尼斯人酒店举行，该酒店的所有者是博彩大亨Sheldon Adelson，2012年他向共和党候选人提供了超过1亿美元竞选资金。

那么61岁的杰布·布什到底目的何在呢？他会成为布什家族中第三位试图竞选总统的人吗？

当被问及是否会在2016年竞选总统时，杰布·布什表示今年年底前将做出决定，基于家庭考虑以及他是否认为能够“愉快地”竞选。

杰布·布什的发言人Kristy Campbell拒绝置评。

一些熟悉杰布·布什的人表示，现在他跳过一些潜在障碍、认真考虑竞选总统的迹象超出以往任何时候，这些障碍包括调查结果显示，美国人对另一位布什总统的兴趣不大。

以往竞选周期的这个阶段，当他的名字浮现的时候，杰布·布什总对朋友、新闻工作人员和佛罗里达政客们说他不会参加选举。

华盛顿一名共和党策略师称，杰布·布什这一次没有对任何人说2016年他不会参选；恰恰相反，他的周围有一个“内部圈子”，这些人定期与他联系，权衡参选的利弊。“他们处于非常严肃的讨论初期。”

一名与杰布·布什保持联系的前小布什竞选助手称，今年的猜测比往年更有依据。“他在认真考虑。如果你两年前这么问，我会说‘天哪，我觉得他不会这么做。’但我认为他现在正在认真考虑。”

前佛罗里达共和党参议员Mel Martinez表示，南佛罗里达越来越多的政治观察者认为杰布·布什可能会参选。（完）