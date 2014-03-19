《美债周三展望》公债收益率小幅走低，聚焦美联储政策决议

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* ? 美联储周三将发布政策声明

* ? 普京讲话缓解了东西方紧张关系

* ? 美国2月消费者物价指数小涨0.1%

* ? 美联储购买11.5亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约3月18日 - 美国公债收益率(殖利率)周二小幅走低，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束为期两天的会议前市场充斥着不确定性，以及对东西方在乌克兰问题上的紧张关系可能加剧的担忧挥之不去。

预计美联储将在周三会议结束后发布的声明中继续缩减月度购债规模，还可能会调整前瞻性指引。这将是叶伦出任美联储主席后主持的首个政策会议。

“叶伦希望传递的信息可能是，‘我们仍将保持宽松政策，但我们还会继续缩减购债，我们很灵活’，这是一则非常复杂的信息，”嘉信理财的固定收益策略师Kathy Jones表示。

交易商表示，美联储政策会议结果的不确定性引发一些对公债的避险买盘。

美联储之前曾表示，在失业率降至至少6.5%之前不会升息，联储决策者认为，他们能坚守这一承诺至少到2015年中。但失业率在1月触及五年低位6.6%，2月又小幅回升至6.7%。

另外，尽管俄罗斯总统普京签署了吸纳克里米亚入俄的条约，但他表示，俄罗斯不希望乌克兰进一步分裂。这在一定程度上缓解了对东西方紧张关系加剧的担忧。

西方国家认为俄罗斯控制克里米亚不合法，违反了乌克兰宪法，从而引发了自冷战结束以来最严重的东西方危机。

周一，美国和欧盟对数位与俄罗斯占领克里米亚半岛有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁。

“普京在今日上午的讲话中语气有所缓和，这令人鼓舞，但仍需静观后续发展，”富国银行私人银行部门的固定收益董事George Rusnak表示。

另外，美国2月通胀数据与预期一致，而弱于预期的2月房屋开工数据对公债价格的影响甚微。

美国劳工部周二公布，2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)。2月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)。2月民间部门每周平均实质所得持平(预估为下降0.1%)。

美国商务部公布，2月房屋开工下降0.2%，2月建筑许可增长7.7%； 2月房屋开工年率为90.7万户(预估为91.0万户)，2月建筑许可年率为101.8万户(预估为96.0万户)。

“数据不温不火，”富国银行的Rusnak表示。

美联储购买11.5亿美元2036年2月到2043年11月到期的公债。此举对公债价格影响不大。

普京发表讲话后，美国股市三大股指上扬。指标标普500指数 收涨0.72%。

10年期美国公债价格 最新上扬7/32，收益率报2.672%，略低于周一尾盘的2.70%。

30年期公债价格 最新上升5/32，收益率报3.62%，略低于周一尾盘的3.63%。(完)

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