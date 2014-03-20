《香港重要政经日程》--3月20日-3月25日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
================== 今日重要政经消息=================
3月20日（周四）
-- 中国石油 公布全年业绩。
-- 昆仑能源 公布全年业绩。
-- 利丰 公布全年业绩。
-- 富力地产 公布全年业绩。
-- 中视金桥 公布全年业绩。
-- 中移动 公布全年业绩。
--11:15 比亚迪 及比亚迪电子 全年业绩发布会。
*--14:00 华润创业 全年业绩发布会。
--14:30 深圳高速公路 全年业绩发布会。
--15:00 中远国际 全年业绩发布会。
--16:30 利丰 业绩记者会。
--17:30 国美电器 业绩新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
3月21日（周五） -- 哈尔滨电气 公布全年业绩。
-- 保利置业集团 公布全年业绩。
-- 中石化 公布全年业绩。
-- 魏桥纺织 公布全年业绩。
-- 华润置地 公布全年业绩。
--11:00 现代牧业 业绩记者会。
*--14:00 龙湖地产 全年业绩发布会。
*--14:30 保利置业 全年业绩发布会。
--16:30 华润置地 全年业绩发布会。
*--16:30 中石油 全年业绩发布会。
*--16:45 中集安瑞科 全年业绩发布会。
3月24日（周一）
-- 康师傅控股 公布全年业绩。
-- 玖源集团 公布全年业绩。
-- 中国海景 公布全年业绩。
--11:30 IGG Inc 全年业绩发布会。
--11:00 长城汽车 全年业绩发布会。
--14:30 绿城中国 全年业绩发布会。
*3月25日（周二）
*--15:00 中国天瑞水泥 全年业绩发布会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。