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货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 09:39 BJT

《香港重要政经日程》--3月20日-3月25日

================== 今日重要政经消息=================

3月20日（周四）

-- 中国石油 公布全年业绩。

-- 昆仑能源 公布全年业绩。

-- 利丰 公布全年业绩。

-- 富力地产 公布全年业绩。

-- 中视金桥 公布全年业绩。

-- 中移动 公布全年业绩。

--11:15 比亚迪 及比亚迪电子 全年业绩发布会。

*--14:00 华润创业 全年业绩发布会。

--14:30 深圳高速公路 全年业绩发布会。

--15:00 中远国际 全年业绩发布会。

--16:30 利丰 业绩记者会。

--17:30 国美电器 业绩新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

3月21日（周五） 　　-- 哈尔滨电气 公布全年业绩。

-- 保利置业集团 公布全年业绩。

-- 中石化 公布全年业绩。

-- 魏桥纺织 公布全年业绩。

-- 华润置地 公布全年业绩。

--11:00 现代牧业 业绩记者会。

*--14:00 龙湖地产 全年业绩发布会。

*--14:30 保利置业 全年业绩发布会。

--16:30 华润置地 全年业绩发布会。

*--16:30 中石油 全年业绩发布会。

*--16:45 中集安瑞科 全年业绩发布会。

3月24日（周一）

-- 康师傅控股 公布全年业绩。

-- 玖源集团 公布全年业绩。

-- 中国海景 公布全年业绩。

--11:30 IGG Inc 全年业绩发布会。

--11:00 长城汽车 全年业绩发布会。

--14:30 绿城中国 全年业绩发布会。

*3月25日（周二）

*--15:00 中国天瑞水泥 全年业绩发布会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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