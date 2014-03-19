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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 10:36 BJT

新债招标：中国10年国债中标利率4.42%，稍低于预测均值--业内人士

路透上海3月19日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.42%，稍低于此前4.45%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.46%，投标倍数为1.95倍。

此为财政部今年第五期记账式附息国债，利息按半年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债3月19日招标，3月20日开始计息，招标结束至3月24日进行分销，3月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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