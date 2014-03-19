新债招标：中国10年国债中标利率4.42%，稍低于预测均值--业内人士

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透上海3月19日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.42%，稍低于此前4.45%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.46%，投标倍数为1.95倍。
此为财政部今年第五期记账式附息国债，利息按半年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债3月19日招标，3月20日开始计息，招标结束至3月24日进行分销，3月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f