芝加哥期市：美国大豆触及八日高点，受压榨需求与出口提振

根据美国农业部数据，截至3月6日美国大豆协议出口总量为8月31日止作物年预估目标的106%，高于五年均值91%。

根据农业部国家农业统计局，美国最大的硬红冬麦生产州--堪萨斯州，作物优良率从前一周的37%降至34%。

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)