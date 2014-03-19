芝加哥期市：美国大豆触及八日高点，受压榨需求与出口提振

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
根据美国农业部数据，截至3月6日美国大豆协议出口总量为8月31日止作物年预估目标的106%，高于五年均值91%。
根据农业部国家农业统计局，美国最大的硬红冬麦生产州--堪萨斯州，作物优良率从前一周的37%降至34%。
-------------------------0027GMT------------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 691.75 -0.75 -0.11% +2.56% 626.79 72
CBOT玉米 485.75 -0.50 -0.10% +1.41% 467.34 63
CBOT大豆 1422.00 3.75 +0.26% +2.17% 1376.40 58
CBOT稻米 $15.42 $0.02 +0.13% -0.55% $15.65 56
美国原油 $99.40 -$0.30 -0.30% +1.35% $100.88 46
汇率
欧元/美元 $1.393 $0.000 -0.04% +0.06%
美元/澳元 0.912 0.000 -0.04% +0.41%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f