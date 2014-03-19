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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 09:10 BJT

芝加哥期市：美国大豆触及八日高点，受压榨需求与出口提振

根据美国农业部数据，截至3月6日美国大豆协议出口总量为8月31日止作物年预估目标的106%，高于五年均值91%。

根据农业部国家农业统计局，美国最大的硬红冬麦生产州--堪萨斯州，作物优良率从前一周的37%降至34%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 691.75 -0.75 -0.11% +2.56% 626.79 72

CBOT玉米 485.75 -0.50 -0.10% +1.41% 467.34 63

CBOT大豆 1422.00 3.75 +0.26% +2.17% 1376.40 58

CBOT稻米 $15.42 $0.02 +0.13% -0.55% $15.65 56

美国原油 $99.40 -$0.30 -0.30% +1.35% $100.88 46

汇率

欧元/美元 $1.393 $0.000 -0.04% +0.06%

美元/澳元 0.912 0.000 -0.04% +0.41%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
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