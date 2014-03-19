台湾货币市场：短率稳定无变化，跨季需求不高难以刺激利率扬升

* 季底效应不如预期，压抑短率在低位区

* 超额淮备负数依旧，央行减少隔夜冲销

* 票券商跨季资金需求亦不大

记者 林妙容

路透台北3月19日 - 台湾银行间短率周三紧贴低位几无变化。交易员指出，跨季资金的需求低迷，令季底效应未能发酵，即使是有资金缺口的金融机构缺口亦小，不急于配置跨季资金，让利率变化甚微。

市场资金调度人士表示，今日市场的需求依旧疲弱，多数银行都是多钱状态，虽有票券商为维持与银行往来关系，在跨季拆款的利率上接受0.47%的较高利率，但数量不多，市况安静一如以往，将观察下周季底前最后一个交易周是否有较大变化。

〞钱多没有人要，这一季大概不会有明显的季底效应。〞一位公股银行交易员表示。

市场资金去化不易，多数金融机构仍仰赖央行收回流动性，不过主要金融机构的单日超额准备持续为负数，显示有回补积数空间，令央行上日在隔夜冲销力道上稍稍缩手，后续也将持续关注央行在市场上的操作。

此外，一外资银行交易员指出，虽然台币近日明显走弱，但外资资金进出并不明显，暂时不影响货币市场的交投，外资银行资金仍多，预料下周364天期国库券的标售利率仍将持于底部。

本地时间11:21时，

--台币兑美元 早盘跌1.2分报30.398。

--台湾加权股价指数 走跌约0.41%。

--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.387%，上日收0.387%；今日区间暂在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.415%，上日区间在0.380-0.420%。

**票券商资金缺口小**

短票市场方面，票券商指出，今日短票券发行量稀少，且票券商此前已提早安排跨季的资金落点，今日在市场上对资金需求不高，且法人端的供应已十分充足，令短票利率续在底部承作，亦无变化。

〞之前安排跨月的资金都很顺畅，今天资金缺口小，就暂停一下。〞一位大型票券商交易员说。

票券商交易人士指出，并不预期季底效应会趋于明显，下周跨季的资金存续期将小于一周，预料银行不会再用过高的利率拆出，宁待下周利率回降以后，再继续跨季资金。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行周三存单到期金额715.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周四存单到期金额3,320.5亿台币，周五为3,566.5亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负148亿台币，累计超额准备为负1,339亿台币、加计前期1%的超额准备为负822亿台币。

**RP券少资金多**

债券市场附买回(RP)利率大致稳于低位。交易商指出，月底的紧缩效应并未显现在债券附买回市场上，由于券源仍少，附买回利率仍在区间低位不变。

交易商指出，由于上日有台电、鸿海 的公司债交割，投信的资金偏少。今日少了这个紧缩因素，投信要丢钱的更多了，整体市场资金仍显宽裕。

〞今天钱多一点，投信这里问的人比昨天多，〞一位大型证券商交易员表示。

另外一家票券商交易员则表示，由于企业方资金看来仍不少，今日调低跨月的公债附买回利率至0.50-0.51%。目前看来月底的紧缩因素效果不大。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，也较上日持平。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，区间高位稍跌，其他大致不变。极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。

周四将交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。