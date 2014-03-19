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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 09:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在关键阻力水准前止步

路透3月19日 - 0050GMT

* 澳元/美元今日早盘在0.9138处遇阻，200日移动均线切入位在0.9145

* 有传言称，0.9140附近有不少卖盘，0.9150上方有停止单

* 若今日收在0.9150上方，初步将上看0.9758/0.8660跌势的50%回档位

* 关注美联储政策决议

* 市场倾向于叶伦将给出温和的前瞻性指引。(完)

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