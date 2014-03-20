专栏节选 :台湾的银行没有能力打亚洲杯--服贸协议过关，银行股价跌势开始--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月20日出版的当期「老谢开讲」专栏) 服贸协议在立法院审议期间，国内银行业大老纷纷跳出来喊话，希望服贸协议尽快过关。大家都认为服贸协议过关，台湾的银行可在福建省设立分行，同时符合条件的台湾银行业者，可在中国发起设立村镇银行，银行业可以把饼做大。

有了服贸协议可能过关的憧憬，财政部与金管会今年动作也特别大，大家不约而同喊出要打「金融亚洲杯」。财政部长张盛和端出公公并，要兆丰金控点兵寻找互补性最高的合并对象，携手打亚洲杯。金管会主委曾铭宗则看好国内排名前三大的券商可以走出去，布局亚洲，成为区域性的大券商。

另外，国内最大的金控公司国泰金控罕见地发动五百亿元的现金增资，似乎有进一步的大购并动作；同时国泰金控旗下的国泰世华银行在上海自贸区的支行，预计在第二季开幕；富邦金控也与徽商银行旗下徽商期货签署投资框架协议。眼看国内银行业或金控业已做好服贸协议过关后，进入中国金融市场的准备。

**金融海啸后五年，曾有过大跃进黄金期**

那么闷了二十几年的台湾金融业，一旦服贸协议过关，春天就会来了吗？看起来答案不是肯定的。一九八○年代，是台湾金融业寡头垄断的年代，股价曾有过辉煌纪录，其中国泰人寿一度涨到一九七五元，三商银都涨到千元以上，开发金控的前身中华开发最高涨到一○七五元，后来被永丰金控并入的北企，在八○年代曾涨到一一八○元，在银行开放新设前，国内曾有六档金融股股价逾千元的纪录。

也因为金融股的好表现，台股在九○年创下一二六八二高点；后来台股崩盘，金融股跌得最惨，也让台股指数最低惨跌到二四八五点。

台股从一二六八二点崩落而下，迄今已二十四年了，但台股从未回到九○年的高点。这一段时间，台股有三度触及万点，但都只是昙花一现，这三次的万点行情都是电子股创造的；失去了金融股对指数的助力，台股始终无法重返荣耀。最重要的转折点是九一年王建煊当财政部长时，全面开放银行新设，让金融业进入杀戮的年代。

九○年代，台湾经历了资产泡沫洗礼，尤其是九七年亚洲金融风暴，台湾的房地产崩盘，金融业受创尤深；最近在讨论的银行营业税要从二％恢复到五％，就是在九八年亚洲金融风暴最惨烈时，前总统李登辉为了帮银行打销呆帐，特别调降银行营业税。

亚洲金融风暴前后五年间，台湾银行业受创很重，单是提列呆帐的损失就逾新台币二兆元，几乎把银行过去的盈余全部吃光；银行股股价受此重创，也都跌到历史低点，像华南银行从一一二○元跌到十三．六元，第一银行从一一一○元跌到十二．二元，国泰人寿从一九七五元跌到二十四元，北企从一一八○元跌到剩八元。金融股股价从天价跌到最后只剩一％，可以想像有多么惨烈。

从○三年ＳＡＲＳ（严重急性呼吸道症候群）以后，金融业逐渐随着房地产复苏。一方面处分不良资产，一方面积极打销呆帐，银行业的不良贷款率逐渐下降，呆帐覆盖率逐渐提升，体质逐渐恢复健全，获利也跟着逐年走高；特别是在○八年金融海啸后的五年，金融业的获利逐渐水涨船高。

例如，中信金控○九年净利只有二十四．三一亿元，去年已创下二一五．○三亿元的新高纪录；富邦金○八年净利一○九亿元，去年自结三二六．九亿元；国泰金控也从○八年二十一．九六亿元跳升到去年二八九．六亿元（自结）；从新银行改制而来的玉山金控则从○八年一○．二五亿元跳升到去年八十四．五九亿元（自结）；台新金控从○八年亏损五十二．二八亿元，去年变成大赚一三八．七亿元（自结），这五年可说是金融业业绩大跃进的黄金时刻。

**服贸协议若过关，将面临对岸比价效应**

在服贸协议未过关前，台湾的金融业都是迂回曲折进入中国，像布局最深的富邦金控入股福建厦门银行，去年又取得华一银行经营权；其他金控公司则透过正式管道申请到中国开设分行或子行。这其中又以永丰金控董事长何寿川最积极，一方面争取跨境业务，人民币业务持续成长；另一方面，永丰金控也邀请中国工商银行参股永丰银行二○％，这项协议已延长到一五年四月一日，待服贸协议生效后完成。

有了服贸协议银行业可西进的憧憬，加上金融业获利节节上扬，台湾的金融股在一三年全年上涨逾二四％，这比台股加权指数全年上涨一一．八四％，涨幅多了一倍。这其中像国泰金控从二十七．八元涨到四十九．三元，过去一年半股价涨了七七％。金融股的优异表现，也拉大了台股的指数空间。

不过两岸的金融业在服贸协议可能过关后，第一个马上面临的是两岸金融股的比价效应。上一期我们已提过网路金融对中国银行业的冲击，加上潜在的呆帐调整压力，去年台湾的金融股涨二四％，但中国的金融股却下跌一一％，目前上证指数徘徊在二千点附近。尽管去年ＩＴ分类指数大涨六五％，但上证指数依然涨不动，原因就在金融股占上证指数权重达二二．九％，银行股涨不动，当然压抑了上证指数的表现空间。

**本益比与股价净值比，台湾都胜中国**

到目前为止，中国的银行股还没有见到止跌征兆，像工商银行Ａ股从人民币四．五三元跌到三．二元，以工商银行去年前三季净利人民币二○五五亿元，税后ＥＰＳ（每股纯益）人民币○．五九元，去年的全年税后ＥＰＳ约人民币○．八元，目前本益比（Ｐ／Ｅ）只有四倍。中国工商银行是全中国最会赚钱的银行，如今本益比只有四倍，股价净值比只有○．九二倍。

最近即将在香港ＩＰＯ（首次公开发行）的哈尔滨银行，正加快在香港筹资的脚步，承销团将以一倍的股价净值比定价，预计筹资十亿美元。不过哈尔滨银行虽有浓厚的俄罗斯概念，但预计不会引起热烈回响，主要原因是过去四个月来，来香港集资的中国银行股价表现都很不理想，像光大银行从港币三．九八元跌到二．七七元；重庆银行从港币六．○三元跌到四．六五元；徽商银行从港币三．六四元跌到三．三元，大多数银行股表现都不符合市场预期。

到目前为止，除了到香港上市的徽商银行本益比达四．七九倍，重庆银行本益比三．三九倍外，在中国上市只有最近预计与腾讯合作发行虚拟信用卡的中信银行，股价一度从人民币三．三九元大涨到五．五八元，造成本益比上冲到十一倍之外，没有一档金融股的本益比超过十倍；像第二大获利的建设银行，去年前三季净利人民币一七六四亿元，全年约赚人民币二千三百亿元，全年ＥＰＳ约人民币○．九二元；股价从人民币五．一九跌到三．七五元，本益比也只有四倍，以建行目前每股净值人民币四．一七元，股价净值比只有○．八九倍。

中国国有四大银行股价净值比都不到一，最低的交通银行只有○．六六倍，中国银行只有○．七七倍；再看股份制商业银行，营运最出色的招商银行，去年股价从人民币十五．○一元跌到九．四一元，目前本益比在七倍以下，股价净值比只有○．九二倍；光大银行股价净值比只有○．七三倍，浦发银行股价净值比○．八二倍，北京银行也只有○．八二倍。

如果把两岸金融股放在一起比，台湾金融股的评价优于中国的金融股。不论是在本益比或股价净值比，台湾的金融股都略胜一筹，像目前大型金控股中的国泰金控本益比有十六．八倍，富邦金控十二．三倍；以银行为主的大型金控公司，兆丰金控本益比十二．四倍，中信金控十一．二倍，华南金控十七．二倍，第一金控十六倍，永丰金控二十八．八九倍；以证券为主的元大金控二十二．五倍，开发金控十八．六倍。若论本益比，台湾金融股的本益比明显高于中国银行股的本益比很多。

若论股价净值比，台湾也明显居于优势。目前股价净值比最高的国泰金控达二倍，中信金控一．五倍，富邦金控一．四倍，其他如兆丰金控、华南金控、第一金控、永丰金控、台新金控、玉山金控、彰银、京城银行都超过一倍；换句话说，台湾银行业的股价净值比都超过中国四大银行。

从这个现象可以看出，台湾的银行股不但是本益比或股价净值比，都比中国的银行股高出很多，若是服贸协议打通两岸金融业的任督二脉，台湾的金融业有登陆设点的利多；但同样，中国的银行业也可以来台设点。两岸开放带来更多机会，但同时也增加竞争的压力，在这种情况下，台湾的金融业一定有胜出的空间。

**台湾券商想在中国拓展版图，为时已晚**

另一个角度来看，中国金融业从一九九○年代开始有了证券业，二○○○年以后，又以中央汇金，邀请国际大银行参股，改革四大国有银行体制，中国的金融业逐渐成长壮大。过去二十年，台商前仆后继争取赴中国设点机会，但是始终无法突破僵局。

最明显的是中国的证券业，在九○年代，台湾的证券业实力显着优于中国，当时像京华、群益、凯基、元富等券商无不摩拳擦掌，希望到中国开疆辟土，但是中国政府保护本地券商；如今证券业早已杀成红海，中国的证券业百家争鸣，尤其是网路金流崛起，证券交易费率已杀到见骨。此时纵使服贸协议过关，台湾的券商要想在中国市场拓展版图，恐怕为时已晚，想要在中国市场获利，难度很高。

两岸金融业经过二十年的发展，中国金融业崛起了，现在不要比超级规模的国有银行，我们只比地区性的银行，像北京银行去年前三季净利是人民币一一○亿元，全年约可赚人民币一五○亿元，大约是新台币七百多亿元，那么台湾有没有一年可赚超过新台币七百亿元的金控？最会赚钱的富邦金控，大约只有北京银行的一半。

那么再往下比，台湾的金融机构获利大约可以比重庆农村商业银行去年前三季净利人民币四十七．四八亿元，南京银行去年前三季净利三十四．一九亿元，宁波银行去年前三季净利三十九．四四亿元，这些去年大约可赚约人民币五十亿元的银行，已超过兆丰金控与中信金控。

用这个数字比较，台湾的金控公司乍看之下很大，但是没有一家比得上北京银行赚的钱；往下比，也只能和南京银行、宁波银行这种二线银行比。所以纵使兆丰金控展开公公并，不管并哪一家金控公司或银行，根本不可能打亚洲杯，甚至连一家北京银行都打不赢。从获利的绝对值就可看出，台湾金融业的规模有多么小，所以，公公并解决不了台湾银行业规模太小的问题。

不过还好，网路金融崛起后，正颠覆传统银行业大者恒大的生态，成立短短时间的余额宝飞跃成长，吸引了八千一百万客户，超过Ａ股股民，吸金人民币五千亿元，跃升为全球第七大基金公司。而于此同时，中国人民银行也公布元月中国银行业的人民币存款减少九四○二亿元，与去年同期比更是减少人民币二．○五兆元，银行体系减少的存款，似乎多数跑到网路金流系统。

这也意味了银行未来比的不是规模，而是网路金流的竞争力。最近中信银行决定与腾讯及阿里巴巴两大网路巨头共同推出虚拟信用卡，股价立刻大涨；虽然后来人民银行出面喊停，但是传统银行业跨足移动支付系统，已是不可逆的趋势。

网路金融颠覆银行业生态，台湾目前还在为第三方支付争执不休，以现有台湾金融业的实力，绝对不是中国网路金流的对手，两岸金融业开放，台湾金融业只有挨打成分居多！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。