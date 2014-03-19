港报财经评论：中国市场化的试炼--信报3月19日

中国市场化的试炼/ 习广思

俄罗斯风险稍为降温，环球股市神经终冷静下来，但未来2日议息，相信难有大方向，外围都是等和观望居多。中国内地A股止跌，港股有技术性支持，惟昨天港股反弹无力，且上海同业拆息上升，人行继续做正回购，A股还可以冷静多久？下周是大型蓝筹业绩高峰期，近期多只股份股价在公布业绩后大跌，理由是盈利逊预期，反映港股此刻不明朗因素颇多。恒指在21,500点见支持并反弹，但弹幅只有109点，收报21,583点；大市成交额648亿港元。恒指反弹乏力，反弹由超卖中移动 带动，重磅汇控 乏力向上，濠赌股续疲弱。反弹焦点在腾讯 ，股价在50天线急弹5.7%，此股今日公布业绩。周一“金融峰景”提示各位，阿里巴巴上市在即，利淡腾讯居多，或有分流作用。

昨日外电报道，俄国首富正在沽售苹果和Facebook，转而打算买阿里及京东。这“换马”动作或给了大家提示。大市欠缺方向，个股炒作，显然业绩因素作怪。龙源 绩差兼被唱淡，股价大跌13.8%；金蝶 及通达 绩后再见追捧，前者股价升12%，后者午后急涨9%。以上3只股份属强势股，业绩表现可以消灭憧憬，亦可以再燃希望，对追或沽有重要启示。上周六提及，近期中国2个风险测试，一是由中国主导的人民币贬值，既为驱赶热钱投资而大幅波动，亦为汇改扩阔波幅作准备；二是企债违约风险上升，经济增长放缓，触发铜融资拆仓及期铜价急跌，是尝试市场，也是在打击热钱投机行为。

这些看似是危机的事件，其实都是由中国策动的测试，与去年中“钱荒”有异曲同工之处，目的是测试企业在金融市场化的承受能力。这可说是对许多中国企业的试炼，一旦走市场化，中国政府减少干预及扶持，市场会怎样演变？答案没有人知道。因此眼前的变动是摸索，也是测试。人民银行周末宣布扩大人民币汇兑波幅，近日人民币汇价再急跌，在岸汇价曾高见6.19水准，迫近大摩所讲的“危险区域”顶部。尽管大部分“目标可赎回远期”（TRF）都是押注在离岸汇价，即使如此，人民币离岸汇价自上周五升穿6.15后，昨天高见6.175水准，情况一样险峻。

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美元兑瑞郎续寻底/ 苏子

美元兑瑞郎自1月23日以大阴烛跌破自去年12月27日的0.8800瑞郎低位向上延伸的支持线收市后，便正式展开一浪低于一浪下跌趋势，并在日线图上呈现十分明显的下降通道。此通道顶部阻力约在0.8830瑞郎水准，与20天SMA阻力相若。短线而言，只要美元兑瑞郎的反弹一直受制于上述的通道顶部阻力，预料整体走势仍以往下寻底为主，故投资者即使趁低买入，亦要有见好即收的短线炒作心态，以及要严守止蚀。从短线来看，美元兑瑞郎较重要的支持位2011年8月的0.7087瑞郎低位，升至2012年7月的0.9972瑞郎高位的50％调整目标，此支持介乎在2011年10月的0.8566瑞郎低位支持及0.8500瑞郎心理关口之间，故投资者可以把0.8500瑞郎至0.8570瑞郎区域视作是次美元兑瑞郎下跌浪的关键支援区。若后市美元兑瑞郎一旦失守此支持区，相信将会触发大量止蚀沽盘入市，使汇价出现更显着的单边跌市。

目前，市场情绪仍以看好美元兑日圆的大方向为主，但由于美元兑日圆在去年12月突破上半年的103.73日圆高位后，并未能展开更有力的单边升市，并在今年1月2日触及105.44日圆高位后，在市场一片看好的声中却见顶回落！而在美元兑日圆升至上述高位期间，其日线及周线RSI指标和MACD指标均呈现不利后市的顶背驰形态，这反映上述美元兑日圆的高位，很大机会成为上半年的重要顶部，稍后一旦跌破上月的100.73日圆低位支持，进一步跌破100日圆心理关口的可能性极高。故目前采取候高建立美元兑日圆短仓，应有甚高的赢面。

短线而言，投资者可以用20天SMA作为美元兑日圆的好淡判别位。倘若意外地突破收市，看淡者宜先行止蚀。前天欧罗兑美元曾升至20天保历加通道的顶部阻力附近，最高曾见1.3947美元，可惜未能趁机挑战上周四的1.3967美元高位，最后以陀螺待变形态收市。昨天欧罗兑美元仅高见1.3943美元，暂时仍未能破位急升，故提防汇价昨晚若不升反跌并失守前天的1.3877美元低位，稍后将向下作出较明显的调整市。

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