新债招标：中国进出口行一年债利率4.83%，远高于预期--业内人士

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透上海3月19日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率为4.83%，远高于此前预测均值4.57%；五年期固息增发债中标收益率为5.3750%，亦高于预测均值5.30%。
同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.6387%；一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.25倍、1.65倍及1.50倍。
三期新债具体发行条款如下：
第19期 第20期 第21期
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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 60亿元
期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息
（今年第三期增发）
招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一价格中标
（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月20日 3月24日 3月25日/1月28日
分销期 3月19日至3月20日 3月19日-3月24日 3月19日-3月25日
上市日 3月24日 3月26日 3月31日
基本承销额 无
发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f