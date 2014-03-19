新债招标：中国进出口行一年债利率4.83%，远高于预期--业内人士

路透上海3月19日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息债中标利率为4.83%，远高于此前预测均值4.57%；五年期固息增发债中标收益率为5.3750%，亦高于预测均值5.30%。

同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.6387%；一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.25倍、1.65倍及1.50倍。

三期新债具体发行条款如下：

第19期 第20期 第21期

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发行(招标)上限 60亿元 70亿元 60亿元

期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息

（今年第三期增发）

招标方式 单一价格中标 单一利率中标 单一价格中标

（荷兰式） （荷兰式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月20日 3月24日 3月25日/1月28日

分销期 3月19日至3月20日 3月19日-3月24日 3月19日-3月25日

上市日 3月24日 3月26日 3月31日

基本承销额 无

发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%