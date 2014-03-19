港报财经评论：城镇化路漫长，捧中建筑联塑--经济日报3月19日

城镇化路漫长，捧中建筑联塑/ 林瑞芬

美股周一反弹，但港股昨都只微弹，足见弱势。恒指报升109点至21,583；成交额只有648亿港元。克里米亚人心归顺俄罗斯，欧美又可以点？欧美制裁俄罗斯，通过外交谈判，但军事冲突的可能性似乎不大，事件或被市场先行淡化，再待进一步消息。事情未有恶化，将有助港股的下跌浪逐级缓缓着地，重拾21,500宜稳守。大市而论，弱势股类仍弱势，万科加入减价促销，内房股负面因素逐步兑现，累中国海外 跌势未止，昨低见17.52港元，收报18.28港元，跌1.3%，技术上，曾跌穿18港元中期支持位，周内若未能持续企回楼上，17港元为下一个考验关口。稍为利好是腾讯 终反弹5.8%，强势股止泻！

业绩密集公布，重点分析短期股价虽然受压，但中期前景稳健股，如中国建筑 及中国联塑 。周一简评了中国建筑，再跟进一些券商的意见。综合来讲，券商对公司仍抱乐观的预期，德银估算2014年度每股盈利将仍增长21%至0.84港元，目标价14.89港元。大和就认为该股料中期受惠中国推进城镇化计划，城镇基础建设、保障房等建设有助中国建筑营业额提升，据高管在分析师会中透露，集团目标是将保障房建设的市场占有率。由2013年度的1%升至2018年底的5%。去年度集团的保障房建设收入按年增长6%至62亿港元，大和认为2014年至2015年度相关收入会有复式年均增长率30%，由于毛利率近18%，较其他基建建设为高，有利维持今年度的整体毛利率。

据大和估2014年及2015年其毛利率分别为14.6%及15%，令盈利维持着复式年均增长率达34%，6个月目标为17.32港元。中期目标高于此预期的还有摩根大通，为19港元。摩通认为公司在收数方面的风险不大，政府工程的资金回笼没大问题，去年没明显的坏帐，低风险，但以手上定单数量推测，未来两年多时间的盈利就可望维持高增长之势。据其预测2014年及2015年度，中国建筑每股盈利将分别为1.01港元及1.20港元，分别增加43%及19%。美银美林则在预计今年度大型澳门MGM赌场动工下，加上保障房建设增长动力，该股盈利的增长还是明朗化，预计2014年度每股盈利为1.05港元。综合德银、摩通以及美银美林对该股2014年度每股盈利为0.85、1.01及1.05港元预测，平均数为0.97港元，较2013年度的0.71港元，增长37%。

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股息率6厘，沪杭甬吸引/ 余少文

大市处于胶着状态，市场焦点放在公司业绩身上，浙江沪杭甬 去年赚19亿人民币，息率约6厘，预期未来业绩稳打稳紮，继续高息诱人。中国内地股市昨日个别发展，国企指数则继续窄幅上落，全日高低波幅不足93点，全日则升9点，收报9,373点，只有半数主板H股能随大市上升，成交额虽回升至112亿港元，但较过去10日成交平均值仍低，反弹成交缩格局，维持反弹过后继续寻底睇法；而红筹指数升26点或0.7%，收报3,992点，成交额59亿港元，由业绩好过预期的华润电力 领涨。

虽然中国内地股市偏弱，但对后市仍然乐观，目前是投资者信心不足所致，尤其中国推动IPO将进一步收紧市场流动性，金融机构2月新增外汇占款亦降至1,282亿人民币，是5个月来最少，A股短期或要继续震荡。由于人民银行近期持续进行正回购操作，似乎反映整体流动性仍然充裕，不排除资金是透过其他途径流入中国内地，惟要等人民银行较后时间公布2月外汇数据。至于流动性最充裕的股份应是公路股，沪杭甬截至去年底，撇除代客户持有的银行结余后手持现金和定期存款约13亿人民币，较上年减少是因为去年收购公路资产，但没有影响其70%派息比率。去年赚19亿人民币，同比增长16%，每股盈利0.439人民币，末期息0.25人民币，连同中期息6分，以昨日收市价6.47港元计算，全年息率逾6厘。

其实，沪深甬主要盈利来自通行费和证券业务，前者盈利占整体盈利80%左右，去年面对多个不利因素，包括重大节假日小型客车免费通行政策全面实施、逐步取消统缴卡政策以及客车收费尾数进位元方式和车型分类调整政策，已令沪杭甬合计少收约2.4亿人民币，占去年通行费近6%，这些政策今年会继续影响沪杭甬收入。惟公司去年中完成收购甬金公路金华段，金华段去年收入约2.7亿人民币，刚好抵销不利因素少收的通行费，故全年通行费收入仍升7%至41.6亿人民币。随着沪杭甬收购金华段，沪杭甬高速公路去年平均每日流量为4.4万辆，同比升4.9%，乐观是中国内地经济稳定增长，上海自贸区的设立可提升华东进出口贸易外，也可以带动长三角的车流量；再加上沪杭甬会分拆浙商证券上市，可以成为股价未来催化剂。

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