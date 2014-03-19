港报社评：刘进图案拘刀手闲角动机待查黑手未落网--明报3月19日

刘进图遇袭案（下称刘案），内地把两名疑凶移交香港警方处理，案件有进展，但是幕后主使人仍未落网，刘案停留在拘人未破案阶段。刘进图的新闻工作者身分，他的遇袭无迹象显示涉及其他原因，与新闻工作有关是唯一合理推论，警方不应该忽略相关因素动机。

警方拘捕涉嫌人等之后，曾伟雄罕有地亲自主持记者会，他表述「无直接证据显示与新闻工作有关」，而且讲了5次，显然要趁此场合宣扬这个信息。曾伟雄的说法受到批评，主要缺乏可信服理据。

各方要求曾伟雄澄清说法，他不作回应，而内地移交两名疑犯之后，警方发出的新闻稿，重提警方掌握的资料，无直接证据显示与新闻工作有关。在全无佐证之下，曾伟雄与警方一再淡化新闻工作与刘案的关连，很难使人相信此乃出于单纯的动机与目的。事实上，这些凭空表述，对刘进图有欠公平。

保安局长黎栋国昨日在立法会保安事务委员会会议上，表示「警方正在深入、全方位调查和蒐证，不排除任何可能行凶动机，亦包括是否与刘进图的传媒工作有关」。黎栋国这个说法，修正了曾伟雄的表述。

刘案的幕后黑手，仍然逍遥法外，此案使新闻工作者感到免于恐惧的自由逐渐消失，势将影响传媒监察政府、揭露社会阴暗面的职能；侦破刘案，才可以扫除新闻工作者的心理恐惧，让社会知道警方有能力把不法分子绳之于法。对于刘案，警方首要端正对案件的认知，这个要从曾伟雄做起，重视新闻工作与刘进图遇袭的关系，回归侦查刘案的正确方向，才有望破案。

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