港报社评：泛民叫价愈高，访沪成效恐愈小--经济日报3月19日

泛民有上述举动非不可理解，皆因温和泛民在2010年和中央达政改共识后，不断遭激进泛民人士狙击，2012年立法会选举中，泛民温和派与激进派得票更此消彼长。故就算温和泛民冀与中央对话，亦要先摆出较硬姿态，以示不会向中央屈服。 惟现实上，此恐不利上海之行取得成果。中央与泛民互信基础薄弱，需藉更多沟通以重建关系。泛民不断增加会面条件，恐令中央更怀疑泛民是有诚意沟通。中央与泛民关系、以至香港政改，势续寸步难前。 正因如此，泛民应避免再摆高姿态，以免制造更多和中央对话的关卡，才有望营造有利和中央对话的缓和气氛，逐步重建互信的基础，以利日后和中央谈判。 相对地，中央亦应尽量显示出诚意，在上海的会面中以开放开明的态度，听取包括泛民议员对普选的意见。 中央与泛民之间的鸿沟，已非一朝一夕，若寄望单靠两天的上海之行能取得成果，并不现实。惟千里之行始于足下，只有双方皆以大局为重，为落实一国两制、实现普选放下身段，才有望创造空间，逐步收窄分歧，为香港政制以至中港关系，谋求出路。