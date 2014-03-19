《全球汇市》美元指数接近四个月低点，市场静候美联储政策会议结果

**欧元回升**
美元指数疲软情况也反映在欧元反弹走势中，欧元兑美元 报1.3930美元，与上周四触及的两年半高点1.3967美元相去不远。
尽管许多银行在年初时表示欧元可能是今年的输家，但欧元区复苏、强劲经常帐收支、以及欧洲央行未再进一步宽松政策，均提供欧元支撑。
欧元兑英镑 报0.8397英镑，先前曾触及0.84英镑的三个月高点。
欧元也迅速扳回周二因德国ZEW调查大幅下滑所带动的跌幅。该数据下滑主要是因为乌克兰危机所致。
澳元兑美元 守在接近周二触及的三个月高点0.9136美元处，受到风险胃纳回升所支撑。澳元/美元最新报0.9132美元。
新西兰元兑美元 在11个月高点附近，拜新西兰央行上周升息之赐，且受进一步紧缩政策的情景支撑。新西兰元/美元最新报0.8619美元，周二曾升至0.8641美元。
日圆兑美元 守住近期多数涨幅，报101.40日圆，接近3月3日触及的一个月高点101.20日圆。
日圆对超出预期的日本贸易逆差数据反应平淡。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3928 1.3933 -0.04 +1.33 1.3745
美元/日圆 101.37 101.42 -0.05 -3.73 105.30
欧元/日圆 141.19 141.32 -0.09 -2.45 144.73
美元/瑞郎 0.8731 0.8729 +0.02 -2.21 0.8928
英镑/美元 1.6598 1.6592 +0.04 +0.25 1.6556
美元/加元 1.1124 1.1134 -0.09 +4.75 1.0620
澳元/美元 0.9116 0.9127 -0.12 +2.28 0.8913
新西兰元/美元 0.8606 0.8622 -0.19 +4.87 0.8206
澳元/日圆 92.400 92.580 -0.19 -1.55 93.850
新西兰元/日圆 87.240 87.450 -0.24 +0.96 86.410
英镑/日圆 168.25 168.29 -0.02 -3.49 174.33
澳元/新西兰元 1.0588 1.0583 +0.05 -2.40 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李爽/李婷仪/王冠中; 审校 戴素萍/龚芳/王兴亚)