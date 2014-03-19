版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 09:22 BJT

韩国已公布经济指标--2014/3/19

经济指标              时间   最新数据         前月/前季数据        下次公布时间     预估值
                                                                               (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.9%  @-p            +1.1%  @-r             --         --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       2月      +1.0%                 +1.1%             3月31日         --
                                                                                          
 工业生产(m/m)                  1月      +0.1%  @-p            +2.4%  @-r        3月27日         --
 失业率                         2月       3.9%  @               3.2%  @           4月8日         --
 贸易收支(亿美元)               2月    顺差9.3  r            顺差7.6  r           4月1日         --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐