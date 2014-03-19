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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 09:50 BJT

韩国央行：在去年5月降息时存在沟通问题--新任总裁提名人李柱烈

路透首尔3月19日 - 韩国央行新任总裁提名人李柱烈周三表示，去年5月央行意外降息时，沟通存在问题。

“我认为当时存在沟通问题，”李柱烈在国会对其提名的确认听证会上这样回答一位议员的提问。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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