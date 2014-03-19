重发-中国货币市场：出资意愿减淡回购利率加速反弹，忐忑观望明日正回购操作

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
(重发以修改标题和内文中的错别字)
路透上海3月19日 - 受渐起的谨慎情绪影响，中国银行间市场资金融出机构出资意愿周三减弱，导致14天以内回购利率加速上行，涨幅在50-100个基点(bp)之间，其中七天期品种最新加权利率升至3.4%附近，向月初高位靠拢。
交易员称，外汇占款增量减少趋势冲淡此前对月末前流动性乐观预期，加之正回购力度不减，资金价格进入上涨通道，不过具体能升至何种水平还无法确定，只能先观望明日公开市场正回购规模。
北京一银行交易员表示，早盘机构出资意愿减弱，但因价格上涨补偿，借钱需求仍基本可以得到满足。“估计市场要开始紧了，(连续的)正回购也累计不少量。”
她指出，2月外汇占款增量的下降，而且未来可能会继续减少甚至流出，令出资机构态度趋谨慎。而从短期来看，明日公开市场正回购的操作规模，将直接影响回购利率的进一步走势。
央行公开市场周二进行了1,000亿元人民币的28天期正回购操作，规模与上周同期相同，利率则持平于4.0%。不过本周正回购到期量仅为780亿元，较上周的1,600亿元减少过半。
中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。
中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8177 2.0612 +75.65
七天 3.4319 2.8867 +54.52
14天 3.7983 2.8695 +92.88
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.1550 2.0000 +115.50
七天 3.3500 2.5250 +82.50
14天 3.9400 3.1500 +79.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8300 2.0600 +77.00
七天 3.4600 2.8800 +58.00
14天 3.8000 2.8000 +100.00
Shibor
其中:隔夜 2.8025 2.0500 +75.25
七天 3.4220 2.8800 +54.20
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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