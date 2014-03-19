亚洲经济：第一季企业信心略为回升，但经济不确定性仍为最大隐忧

路透首尔3月19日 - 汤森路透/英士国际商学院发布调查显示，亚洲顶尖企业信心第一季略有回升，菲律宾和韩国企业信心改善，盖过了中国、印度和澳洲企业疲软的影响。

汤森路透/英士国际商学院亚洲企业景气指数 今年第一季升至64，略高于2013年第四季的62，结束了连续两个季度下滑的势头。指数高于50显示整体前景乐观.

调查结果显示，全球经济前景的不确定性和成本上升仍然是亚洲地区企业面临的最大风险。调查还发现汽车、零售和资源行业信心改善，而建筑业信心大跌。

日本、韩国和新加坡企业信心稳步上升，为该指数提供了支撑，但中国、澳洲和印度企业信心下滑，凸显全球需求改善的前景仍然脆弱。

中国2月出口意外锐减18%，助长了投资者对中国经济成长放缓的担忧。

中国国务院总理李克强称2014年中国经济面临“严重挑战”，并暗示中国政府在推进改革以确保未来更可持续的增长这一进程中，将容忍较慢的成长步伐。

“(中国)企业信心不太好...看不透未来的情况，”渣打银行中国研究部主管王志浩(Stephen Green)称。

这项调查在3月3日至14日进行，由汤森路透联手英士国际商学院共同进行。

本次调查访问了亚洲11个经济体逾200家顶尖企业，涵盖房地产、金融和科技行业。参与调查的公司包括韩国现代重工 、日本迅销(Fast Retailing) 和International Container Terminal Services(ICTSI) 等。

102家亚洲公司给出回复，其中65%对前景看法中性，31%表示乐观，3.92%则不看好前景。

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**菲律宾企业信心最乐观**

2014年第一季菲律宾的企业信心回升幅度最大，12家受访企业均表示对前景乐观，这推动信心指数升至100，即便这些企业中大多数表示对全球经济的不确定性感到担忧。

菲律宾的多数企业报告新订单和雇佣水平上升，因大规模重建措施料将帮助经济今年持续强劲增长，这些措施包括去年11月初遭遇强台风后政府出台的31亿美元支出计划。

东南亚的整体企业信心基本乐观。泰国是唯一看法负面的国家，受累于持续不断的政治动荡。

依赖出口的北亚经济体中，日本和韩国企业信心稳步复苏，因订单增加。不过，日本17家受访企业中有14家的看法为中性，因它们在为4月消费税上调做准备；税率上调可能令近期国内消费的复苏态势放缓。

**汽车、零售、资源行业信心提高，建筑业信心下滑**

按行业来看，零售业信心明显好转，八家企业中有半数看法中性，另一半为正面，信心指数从第四季的58升高17点至75。

亚洲顶尖服装零售商日本迅销 本月表示，预估2014年大中华区销售占比将提高至逾30% ，成为该行业信心增长的佐证之一。

“经济复苏已激励亚洲发达经济体零售业表现走强，”Euromonitor International分析师Honey Lim称。

“另外，市中心和郊区新建与改建购物中心完工，对今年新加坡的零售额增长提供支撑。高租金成本也推高了物价，尤其是在新加坡和香港，因零售商将提高的成本转嫁给了最终消费者。”

亚洲汽车制造商的信心也大为改观，全部11名受访者表示他们对前景看法为中性。汽车业第一季信心指数为50，去年第四季则为33.

尽管信心有所提高，但调查显示汽车制造商与建筑商一道成为亚洲最不乐观的企业，多数受访者指出全球经济不确定性是最大经营风险，尽管64%的受访者称新订单和销售录得增长。