更新版 1-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月19日

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
(新增更多内容) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江西高速公 100 30 6 3/20簿记建档 浦发银行 大公:AAA 3/21 3/24 路投资集团 中债:AA+ ======================================================================================= *南方航空 100 30 6 3/20簿记建档 兴业银行 AAA 3/21 3/24 ======================================================================================== 鞍山钢铁 60 20 9 3/19-3/20簿记 工商银行 AAA 3/21 3/24 集团 兴业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华泰证券 123 20 3 3/20招标 中国银行 AAA 3/21 3/24 农业银行等 ======================================================================================= *中国华能集团 80 40 12 3/24簿记建档 建设银行 AAA 3/25 3/26 工商银行 ======================================================================================= *广州市地 100 25 12 3/24簿记建档 国开行 AAA 3/25 3/26 下铁道总公司 平安银行 ======================================================================================= *闽东电力 5 2.5 12 3/24簿记建档 浦发银行 AA- 3/26 3/27 兴业银行 ======================================================================================= *福建马坑矿 2 1 12 3/26簿记建档 招商银行 A+ 3/27 3/28 业股份公司 ======================================================================================= *深圳机场 15 5 12 3/26簿记建档 浦发银行 AAA 3/27 3/28 ======================================================================================= *洛娃科技 20 5 12 3/26簿记建档 华夏银行 AA- 3/28 3/31 实业集团 ======================================================================================= *广西玉柴 10 5 12 3/26簿记建档 农业银行 AA 3/28 3/31 机器集团 国开行 ======================================================================================= *中国北车 30 30 12 3/26簿记建档 兴业银行 AAA 3/27 3/28 招商银行 ======================================================================================= *山西晋城无烟 10 10 12 3/26-3/27簿记 工商银行 AAA 3/28 3/31 煤矿业集团 ======================================================================================= 四川铁路产业 20 20 12 3/20簿记建档 兴业银行 AA+ 3/21 3/24 投资集团 ======================================================================================= 淄博宏达矿业 8.4 4.4 12 3/20簿记建档 浦发银行 AA- 3/24 3/25 ======================================================================================= 珠海港控股 8 4 12 3/20簿记建档 交通银行 AA 3/21 3/24 集团 浦发银行 ======================================================================================= 东营鲁方金属 8 6 12 3/20簿记建档 浦发银行 AA- 3/21 3/24 材料公司 ======================================================================================= 绵阳市投资 15 10 12 3/20簿记建档 浙商银行 AA 3/21 3/24 控股（集团） 国开行 ======================================================================================= 横店集团 38 19 12 3/20簿记建档 中国银行 AA+ 3/24 3/25 光大银行 ======================================================================================= 华北制药 10 5 12 3/20簿记建档 中国银行 AA- 3/21 3/24 ======================================================================================= 昆明交通 30 10 12 3/20簿记建档 北京银行 AA+ 3/21 3/24 产业股份公司 ======================================================================================= 海大集团 10 2 12 3/21簿记建档 平安银行 AA 3/24 3/25 广发证券 ======================================================================================= 湘财证券 15 6 3 3/21招标 中信建投 AA 3/24 3/25 国信证券等 ======================================================================================= 桑德环境 15 4 12 3/21簿记建档 中信银行 AA 3/25 3/26 ======================================================================================= 深圳市华强 25 20 12 3/21簿记建档 招商银行 AA 3/25 3/26 集团 农业银行 ======================================================================================= 中广核风电 45 10 12 3/21簿记建档 农业银行 AAA 3/25 3/26 国开行 ======================================================================================= 重庆市能源 20 10 12 3/21簿记建档 光大银行 AA+ 3/24 3/25 投资集团 ======================================================================================= 广田股份 10 5 12 3/21簿记建档 兴业银行 AA 3/24 3/25 ======================================================================================= 河北海伟交通 12 2 12 3/21簿记建档 中信银行 AA- 3/25 3/26 设施集团 ======================================================================================= 西王集团 9.6 9.6 12 3/24簿记建档 中国银行 AA 3/26 3/27 ======================================================================================= 日照港集团 12 12 12 3/24簿记建档 农业银行 AA+ 3/25 3/26 ======================================================================================= 湖北能源 20 20 12 3/24簿记建档 中国银行 AAA 3/25 3/26 ======================================================================================= 深圳市赛格 5 2.5 12 3/25簿记建档 中国银行 AA- 3/26 3/27 集团 兴业银行 ======================================================================================= 许昌恒源发 3 2 12 3/25簿记建档 中国银行 A+ 3/27 3/28 制品股份公司 ======================================================================================= 安阳市豫北 4 4 12 3/25簿记建档 中国银行 AA- 3/27 3/28 金铅 ======================================================================================= 广州立白 8 2 12 3/25簿记建档 浦发银行 AA- 3/26 3/27 企业集团 中国银行 ======================================================================================= 豫金刚石 5 3 12 3/25簿记建档 广发银行 AA- 3/27 3/28 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *北京基础设 40 20 5 3/24簿记建档 农业银行 AAA 3/25 3/26 施投资公司 中信银行 ======================================================================================= *浙江铁路 40 10 3 3/26簿记建档 中信银行 AAA 3/28 3/31 投资集团 ======================================================================================= *淄博城市资 40 8 5 3/26簿记建档 建设银行 AA+ 3/27 3/28 产运营公司 ======================================================================================= *海宁皮城 7.9 2 3 3/26簿记建档 兴业银行 AA 3/27 3/28 ======================================================================================= *广东广晟资 15 15 5 3/26簿记建档 光大银行 AAA 3/27 3/28 产经营公司 ======================================================================================= *河北钢铁集团 65 30 3 3/26簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27 农业银行 ======================================================================================= 长沙城市建设 30 15 7 3/20簿记建档 国开行 AA+ 3/21 3/24 投资开发集团 ======================================================================================= 南宁城市建设 15 15 5 3/20簿记建档 兴业银行 AA 3/21 3/24 投资集团 国开行 ======================================================================================= 同方股份 8 8 5 3/20簿记建档 北京银行 AA+ 3/21 3/24 ======================================================================================= 苏州交通投资 12 6 5 3/20簿记建档 中信银行 AA 3/24 3/25 民生银行 ======================================================================================= 富通集团 7 3 3 3/20簿记建档 工商银行 AA 3/21 3/24 民生银行 ======================================================================================= 长沙市轨 25 10 5 3/20簿记建档 光大银行 AA+ 3/21 3/24 道交通集团 ======================================================================================= 江苏汇鸿 10 10 5 3/20簿记建档 中信银行 AA 3/24 3/25 国际集团 民生银行 ======================================================================================= 石家庄国 40 30 7 3/20簿记建档 华夏银行 AA+ 3/26 3/27 控投资集团 ======================================================================================= 武汉当代科技 4 4 3 3/21簿记建档 交通银行 AA 3/24 3/25 产业集团 招商银行 ======================================================================================= 深圳市特发 6 1 5 3/25簿记建档 兴业银行 AA- 3/26 3/27 集团 国信证券 (深圳投资控股提供担保) ======================================================================================= 漳州市 3 3 5 3/25簿记建档 兴业银行 AA 3/26 3/27 九龙江建设 ======================================================================================= 湖南富兴 15 5 5 3/25簿记建档 交通银行 AA 3/26 3/27 集团 ======================================================================================= 河北顺德 10 10 5 3/25簿记建档 浦发银行 AA 3/27 3/28 投资集团 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43