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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:15 BJT

更新版 1-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月19日

(新增更多内容)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
=======================================================================================
*江西高速公     100      30     6   3/20簿记建档    浦发银行  大公:AAA   3/21    3/24
路投资集团                                                    中债:AA+
=======================================================================================
*南方航空       100      30     6   3/20簿记建档    兴业银行    AAA      3/21    3/24
                                            
========================================================================================
鞍山钢铁         60      20     9   3/19-3/20簿记   工商银行    AAA      3/21    3/24
集团                                                兴业银行
========================================================================================
                 
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*华泰证券     123       20       3    3/20招标      中国银行    AAA      3/21    3/24
                                         农业银行等
=======================================================================================
*中国华能集团  80       40      12   3/24簿记建档   建设银行    AAA      3/25     3/26
                                                    工商银行
=======================================================================================   
*广州市地     100       25      12   3/24簿记建档   国开行      AAA      3/25     3/26
下铁道总公司                                        平安银行
=======================================================================================   
*闽东电力       5        2.5    12   3/24簿记建档   浦发银行     AA-     3/26     3/27
                                         兴业银行
=======================================================================================   
*福建马坑矿     2        1      12   3/26簿记建档   招商银行      A+     3/27     3/28
业股份公司     
=======================================================================================   
*深圳机场      15        5      12   3/26簿记建档   浦发银行    AAA      3/27     3/28
 
=======================================================================================   
*洛娃科技      20        5      12   3/26簿记建档   华夏银行     AA-     3/28     3/31
实业集团    
=======================================================================================   
*广西玉柴      10        5      12   3/26簿记建档   农业银行     AA      3/28     3/31
机器集团                                            国开行
=======================================================================================   
*中国北车      30       30      12   3/26簿记建档   兴业银行    AAA      3/27     3/28
                                         招商银行
=======================================================================================   
*山西晋城无烟  10       10      12   3/26-3/27簿记   工商银行   AAA      3/28     3/31
煤矿业集团                                          
=======================================================================================   
四川铁路产业   20       20      12   3/20簿记建档   兴业银行     AA+     3/21     3/24
投资集团    
=======================================================================================
淄博宏达矿业    8.4      4.4    12   3/20簿记建档   浦发银行     AA-     3/24     3/25
=======================================================================================
珠海港控股      8        4      12   3/20簿记建档   交通银行     AA      3/21     3/24
集团                                                浦发银行
=======================================================================================
东营鲁方金属    8        6      12   3/20簿记建档   浦发银行     AA-     3/21     3/24
材料公司      
=======================================================================================    
绵阳市投资     15       10      12   3/20簿记建档   浙商银行     AA      3/21     3/24 
控股（集团）                                        国开行            
=======================================================================================    
横店集团       38       19      12   3/20簿记建档   中国银行     AA+     3/24     3/25 
                                                    光大银行
=======================================================================================    
华北制药       10        5      12   3/20簿记建档   中国银行     AA-     3/21     3/24 
 
=======================================================================================    
昆明交通       30       10      12   3/20簿记建档   北京银行     AA+     3/21     3/24 
产业股份公司
=======================================================================================     
海大集团       10        2      12   3/21簿记建档   平安银行     AA 　　 3/24     3/25
                                         广发证券      
======================================================================================= 
湘财证券       15        6       3   3/21招标       中信建投     AA      3/24     3/25
                                                    国信证券等
=======================================================================================
桑德环境       15        4      12   3/21簿记建档   中信银行     AA      3/25     3/26
  
=======================================================================================
深圳市华强     25       20      12   3/21簿记建档   招商银行     AA      3/25     3/26
集团                                                农业银行
=======================================================================================
中广核风电     45       10      12   3/21簿记建档   农业银行    AAA      3/25     3/26
                                                    国开行
=======================================================================================
重庆市能源     20       10      12   3/21簿记建档   光大银行     AA+     3/24     3/25
投资集团   
=======================================================================================
广田股份       10        5      12   3/21簿记建档   兴业银行     AA      3/24     3/25
  
=======================================================================================
河北海伟交通   12        2      12   3/21簿记建档   中信银行     AA-     3/25     3/26
设施集团          
=======================================================================================
西王集团        9.6      9.6    12   3/24簿记建档   中国银行     AA      3/26     3/27  
=======================================================================================
日照港集团     12       12      12   3/24簿记建档   农业银行     AA+     3/25     3/26  
=======================================================================================
湖北能源       20       20      12   3/24簿记建档   中国银行    AAA      3/25     3/26 
    
=======================================================================================
深圳市赛格      5        2.5    12   3/25簿记建档   中国银行     AA-     3/26     3/27
集团                                                兴业银行
=======================================================================================
许昌恒源发      3        2      12   3/25簿记建档   中国银行      A+     3/27     3/28
制品股份公司         
=======================================================================================
安阳市豫北      4        4      12   3/25簿记建档   中国银行     AA-     3/27     3/28
金铅 
=======================================================================================
广州立白        8        2      12   3/25簿记建档   浦发银行     AA-     3/26     3/27
企业集团                                            中国银行  
=======================================================================================
豫金刚石        5        3      12   3/25簿记建档   广发银行     AA-     3/27     3/28
                                                                               
=======================================================================================
浙江大东南      8        4      12     推迟发行     工商银行     AA-      --       --
集团
=======================================================================================
        
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)                
=======================================================================================
*北京基础设   40        20     5    3/24簿记建档    农业银行    AAA      3/25    3/26
施投资公司                                          中信银行
=======================================================================================
*浙江铁路     40        10     3    3/26簿记建档    中信银行    AAA      3/28    3/31
投资集团      
=======================================================================================
*淄博城市资   40         8     5    3/26簿记建档    建设银行     AA+     3/27    3/28
产运营公司                          
=======================================================================================
*海宁皮城      7.9       2     3    3/26簿记建档    兴业银行     AA      3/27    3/28
                                        
=======================================================================================
*广东广晟资   15        15     5    3/26簿记建档    光大银行    AAA      3/27    3/28
产经营公司                                       
=======================================================================================
*河北钢铁集团 65        30     3    3/26簿记建档    中国银行    AAA      3/26    3/27
                                                    农业银行
=======================================================================================
长沙城市建设  30        15     7    3/20簿记建档    国开行       AA+     3/21    3/24
投资开发集团    
=======================================================================================
南宁城市建设  15        15     5    3/20簿记建档    兴业银行     AA      3/21    3/24
投资集团                                            国开行
=======================================================================================
同方股份       8         8     5    3/20簿记建档    北京银行     AA+     3/21    3/24
                                                    
=======================================================================================
苏州交通投资  12         6     5    3/20簿记建档    中信银行     AA      3/24    3/25
                                                    民生银行
=======================================================================================    
富通集团       7         3     3    3/20簿记建档    工商银行     AA      3/21    3/24
                                                    民生银行
=======================================================================================    
长沙市轨      25        10     5    3/20簿记建档    光大银行     AA+     3/21    3/24
道交通集团                                         
=======================================================================================    
江苏汇鸿      10        10     5    3/20簿记建档    中信银行     AA      3/24    3/25
国际集团                                            民生银行
=======================================================================================    
石家庄国      40        30     7    3/20簿记建档    华夏银行     AA+     3/26    3/27
控投资集团     
=======================================================================================         
   
武汉当代科技   4         4     3    3/21簿记建档    交通银行     AA      3/24    3/25
产业集团                                            招商银行
=======================================================================================         
   
深圳市特发     6         1     5    3/25簿记建档    兴业银行     AA-     3/26    3/27
集团                                                国信证券    (深圳投资控股提供担保)
=======================================================================================         
   
漳州市         3         3     5    3/25簿记建档    兴业银行     AA      3/26    3/27
九龙江建设     
=======================================================================================         
   
湖南富兴      15         5     5    3/25簿记建档    交通银行     AA      3/26    3/27
集团      
=======================================================================================         
   
河北顺德      10        10     5    3/25簿记建档    浦发银行     AA      3/27    3/28
投资集团      
=======================================================================================         
                                                
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行     AA-      --       --
=======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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