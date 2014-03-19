路透调查：日本央行料在7月再度放宽政策，今明两年经济及通胀或仍疲弱

国际油市：亚洲航煤裂解价差走坚，因供给有限
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透东京3月19日 - 周三公布的路透调查显示，日本央行将在7月再度放宽政策。
* 日本2014/15财年GDP增长率料在0.7%(2月调查预估增长0.9%)
* 日本2015/16财年GDP增长率料在1.2%(2月调查预估增长1.3%)
* 日本2014/15财年扣除上调消费税影响后核心CPI料上升1.0%(2月调查预估上升0.9%)
* 日本2015/16财年扣除上调消费税影响后核心CPI料上升1.0%(2月调查预估上升1.1%)(完) (编译 石冠兰)
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f