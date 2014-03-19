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货币新闻 | 2014年 3月 19日 星期三 10:10 BJT

路透调查：日本央行料在7月再度放宽政策，今明两年经济及通胀或仍疲弱

路透东京3月19日 - 周三公布的路透调查显示，日本央行将在7月再度放宽政策。

* 日本2014/15财年GDP增长率料在0.7%(2月调查预估增长0.9%)

* 日本2015/16财年GDP增长率料在1.2%(2月调查预估增长1.3%)

* 日本2014/15财年扣除上调消费税影响后核心CPI料上升1.0%(2月调查预估上升0.9%)

* 日本2015/16财年扣除上调消费税影响后核心CPI料上升1.0%(2月调查预估上升1.1%)(完) (编译 石冠兰)
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